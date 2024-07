Arrestato a Bassano del Grappa per truffa e furto aggravato

Bassano del Grappa: controllato a bordo dell’autovettura ed arrestato dalla Polizia di Stato

Il controllo e l’arresto

Nel tardo pomeriggio di venerdì 4 luglio, a Bassano del Grappa, nei pressi del casello di Bassano Est della Superstrada Pedemontana Veneta, una pattuglia della Distaccamento Polizia Stradale di Castelfranco Veneto ha proceduto all’arresto di L.A., cittadino italiano del 1994, residente a Foggia.

I reati commessi e la condanna

Lo stesso, all’esito del controllo di Polizia è risultato essere gravato da un ordine di arresto in esecuzione di un provvedimento definitivo per l’espiazione della pena di anni 5 e mesi 11 di reclusione. Con pena pecuniaria di euro 4747,00 e ammenda di euro 2250,00, per reati di truffa e furto aggravato commessi a Belluno.

La detenzione e le disposizioni giudiziarie

La Polizia ha arrestato l’uomo e lo ha condotto presso il Carcere di Vicenza. L’uomo si trova a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per scontare la citata pena.

* “Si rappresenta che la misura è stata adottata di iniziativa da parte dell’Ufficio procedente e che per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta ad indagine in relazione alla vicenda sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna o forme analoghe”.

Comunicato Stampa del 6 luglio 2024

Fonte: Questura di Vicenza – Ufficio Stampa