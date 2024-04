Anziano denuncia furto fucile, la Polizia lo trova in casa e lo sequestra

Vicenza: chiama la Polizia per denunciare il furto del suo fucile da caccia

L’arma viene ritrovata nell’appartamento e sequestrata

Un signore del 1931, residente a Vicenza, nel corso della giornata di ieri, ha chiamato il 113 riferendo di aver subito il furto del proprio fucile da caccia legittimamente detenuto. Non ricordava, però, le circostanze di tempo e di luogo in cui il furto era avvenuto.

Gli Agenti della Polizia di Stato si sono quindi recati subito presso il suo domicilio per verificare la situazione.

Tuttavia, in presenza degli Agenti, l’uomo cambiava versione e riferiva di non essere sicuro di aver subito un furto, bensì era forse più probabile che avesse riposto il fucile da qualche parte all’interno del suo appartamento pur non riuscendo a trovarlo.

A quel punto, in considerazione dei chiari segni di difficoltà dell’anziano signore, i Poliziotti riuscivano a contattare un parente. Il quale confermava che l’uomo aveva un fucile da caccia ma – proprio a causa dell’età avanzata – l’arma era stata nascosta dagli stessi parenti, sempre all’interno dell’appartamento, in modo che l’anziano non potesse recuperarlo.

Il fucile veniva quindi trovato dagli Agenti occultato sopra un armadio. E’ pertanto stato ritirato cautelarmente con sequestro ammnistrativo, proprio in considerazione della verosimile perdita dei requisiti psico-fisici per il possesso dell’arma.

Il fucile è stato quindi portato in Questura, ove rimane custodito.

Comunicato Stampa del 16 marzo 2024

Fonte: Questura di Vicenza – Ufficio Stampa