Altavilla Vicentina: rogo azienda IMP aggiornamenti

Altavilla Vicentina: rogo azienda IMP proseguono le operazioni di spegnimento dell’impresa di detergenti e imballagi plastici

Proseguono le operazioni dei vigili del fuoco per lo spegnimento degli ultimi focolai del devastante incendio divampato giovedì sera poco prima delle 22 all’interno dell’azienda IMP ad Altavilla Vicentina, nel deposito di magazzino prodotti primari da lavorazione di detergenti.

Altavilla Vicentina: rogo azienda IMP le parti interessate dall’incendio

Le fiamme hanno interessato una porzione di magazzino di circa 4000 mq di un capannone di complessivi 20000 mq. Le squadre dei vigili del fuoco, provenienti anche da fuori provincia, sono riuscite dopo circa 3 ore a circoscrivere le fiamme, evitando un incendio generalizzato di tutto il capannone, contenente nella parte salvata i prodotti finiti. Evitato dalle squadre il coinvolgimento del silos contenete ipoclorito di sodio.

Già in corso le operazioni di bonifica delle acque reflue con la presenza di ditte private.

Le cause del rogo sono al vaglio del NIAT (Nucleo Investigativo Antincendio territoriale) dei vigili del fuoco.

Altavilla Vicentina, 3 maggio 2024

Fonte: Vigili del fuoco

Riproduzione testo Redazione Vicenzareport

Fonte https://www.vigilfuoco.it/aspx/home.aspx