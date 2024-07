Aggressione a Poliziotti: arrestato 32enne nei pressi del Bar Holiday

Aggressione a Poliziotti: nella decorsa notte gli Agenti della Squadra “Volanti” hanno tratto in arresto O.B., 32enne cittadino nigeriano, senza fissa dimora, pluripregiudicato per reati contro la persona e il patrimonio.

Alle 3.30 di domenica, la Centrale Operativa riceveva una richiesta di intervento da parte del gestore del Bar Holiday segnalando una rissa, fra tre persone, nei pressi del bar.

Intervento delle pattuglie

Immediatamente convergevano sul posto le due pattuglie della Squadra Volanti trovando solo uno dei tre uomini all’interno del bar. L’uomo si mostrava con una copiosa fuoriuscita ematica dal naso, palesemente alterato da sostanze alcoliche. Alla richiesta di un documento di identità, reagiva in maniera aggressiva cercando di intimorire gli operatori inveendo contro gli stessi agitando le mani ricoperte sangue.

Aggressione agli agenti

Improvvisamente O.B., con un balzo riduceva la distanza di sicurezza mantenuta e, usando il liquido ematico che gli fuoriusciva abbondantemente dal naso, sputava più volte in direzione degli Agenti, colpendone uno in pieno volto. La sua condotta violenta non si fermava, tanto da costringere gli operatori a ricorrere all’uso del Taser in dotazione.

Successivamente gli Agenti di Polizia di facevano intervenire un’ambulanza del Suem per il trasporto dello stesso presso il locale nosocomio per le cure necessarie a fermare il sanguinamento dal naso. Anche il poliziotto colpito dallo sputo misto a saliva e liquido ematico al fine di una corretta profilassi.

Identificazione e arresto

Successivamente O.B. veniva condotto presso gli Uffici della Questura per una più compiuta identificazione. Il soggetto continuava comunque a mantenere un atteggiamento non collaborativo, rendendo difficoltosa la sua gestione.

Al termine degli atti di Polizia Giudiziaria, veniva arrestato per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale, e per il quale il Pubblico Ministero di turno che disponeva il rito direttissimo per la giornata odierna.

Parallelamente alla denuncia all’Autorità giudiziaria, O.B. veniva sanzionato amministrativamente per ubriachezza. La sanzione amministrativa pecuniaria che va da 51 a 309euro.

* “Si rappresenta che la misura è stata adottata di iniziativa da parte dell’Ufficio procedente e che per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta ad indagine in relazione alla vicenda sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna o forme analoghe”.

Comunicato Stampa del 29 luglio 2024

Fonte: Questura di Vicenza