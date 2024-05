A4: tir rovesciato blocca traffico tra Montecchio Maggiore e Vicenza

A4, tir rovesciato tra Montecchio Maggiore e Vicenza: traffico bloccato

Caos sull’A4: tir rovesciato blocca il traffico in direzione est – Autostrada chiusa tra Montecchio Maggiore e Vicenza

Un tir rovesciato ha scatenato il caos sull’autostrada A4, bloccando il traffico in direzione est tra gli svincoli di Montecchio Maggiore e Vicenza Ovest. L’incidente, avvenuto intorno alle 17:15, ha causato la chiusura completa della carreggiata, con lunghe code che si sono formate in pochi minuti.

Nessun ferito, ma disagi per gli automobilisti

Fortunatamente, nell’incidente non ci sono stati feriti. I vigili del fuoco, intervenuti prontamente, hanno messo in sicurezza i mezzi e prestato assistenza alle persone coinvolte. Tuttavia, il blocco del traffico ha creato notevoli disagi agli automobilisti diretti verso est, che si sono trovati costretti ad attendere o a deviare su percorsi alternativi.

Operazioni di rimozione in corso

Al momento, i vigili del fuoco stanno lavorando per rimuovere il tir rovesciato dalla carreggiata. Le operazioni di rimozione sono complesse e potrebbero richiedere diverse ore. La polizia stradale e il personale ausiliario di autostrada sono sul posto per gestire la viabilità e informare gli automobilisti sulla situazione.

Consigli per gli automobilisti

Agli automobilisti diretti verso est si consiglia di utilizzare percorsi alternativi. L’autostrada A4 rimarrà chiusa in direzione est fino al termine delle operazioni di rimozione del mezzo pesante. Per aggiornamenti sul traffico in tempo reale, si consiglia di consultare i siti web di Autostrade per l’Italia o le app dedicate.

Fonte: Vigili del fuoco