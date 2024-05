95esima Adunata Alpini Vicenza: sicurezza al top a Vicenza

95esima Adunata Nazionale degli Alpini: servizi di ordine pubblico preventivi

95esima Adunata Alpini Vicenza: emessi 8 Fogli di Via dalla città di Vicenza

Per la giornata di giovedì 9 maggio sono stati attuati degli articolati servizi preventivi di ordine pubblico in vista dell’Adunata Nazionale. Come noto, è comiciata oggi venerdì 10 maggio e proseguirà fino al 12 maggio a Vicenza.

Era prevedibile, infatti, che un considerevole numero di persone potesse affluire nel capoluogo già il giorno precedente all’avvio della manifestazione.

La Questura ha quindi organizzato specifici servizi preventivi nel pomeriggio e nella serata di giovedì. Sono stati attuati controlli dagli equipaggi della Questura, della Sezione Polizia Ferroviaria e dal Comando Provinciale dei Carabinieri.

Sicurezza, gli uomini impiegati

Per l’occasione sono stati impiegati anche gli uomini degli uffici investigativi della Squadra Mobile e della Divisione Anticrimine della Questura. Lo scopo è per prevenire per mirati il contrato dei reati contro il patrimonio e la persona.

Sono stati proprio loro, in particolare, ad osservare, in Campo Marzo, la presenza di vari gruppetti di persone, particolarmente “interessate” alle attività economiche. Ovvero, (stand, punti di ristoro e truck-food) dell’Adunata, con il chiaro intento di riuscire a comprendere come poter mettere a segno furti o altri reati.

Gli stessi, in numero complessivo di 8, sono stati intercettati, fermati e controllati dagli equipaggi della Questura. Dall’identificazione sono risultati tutti residenti nella provincia di Verona. Tutti con numerosi precedenti penali e/o di polizia a loro carico per reati contro il patrimonio e contro la persona.

95esima Adunata Alpini Vicenza primo giorno conclusioni

Gli 8 (6 uomini e 2 donne), pertanto, sono stati accompagnati in Questura. Nei loro confronti, il Questore di Vicenza, Dario SALLUSTIO, ha emesso la misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio per anni 4 dal comune di Vicenza, con ordine di immediato ritorno nel loro comune di residenza.

Se verranno ancora rintracciati a Vicenza saranno immediatamente accompagnati in Questura e denunciati all’Autorità Giudiziaria.

