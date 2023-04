Confcommercio Vicenza-My Future Job: orientamento alle professioni del Terziario

E’ iniziato il progetto My Future Job voluto da Confcommercio Vicenza per i giovani che si avviano a scegliere il loro futuro professionale

Come agire per agevolare le imprese del commercio turismo e servizi a reclutare le figure professionali di cui necessitano. E, allo stesso tempo, contribuire a contrastare il fenomeno della disoccupazione giovanile. Se lo è chiesto Confcommercio Vicenza, trovando risposta nel progetto “My Future Job: orientamento alle professioni del Terziario”. Progetto che si avvale del contributo della Camera di Commercio di Vicenza. Le azioni, in parte già avviate, sono rivolte ai giovani in età scolastica o che si stanno avviando alla professione. E ai giovani NEET (Not in Education, Employment or Training), che intendono riqualificarsi e proporsi nei ruoli del commercio, turismo e servizi.

Grazie a questo progetto

Confcommercio Vicenza, in collaborazione con la sua società di Servizi Esac Spa e con il sostegno dell’Ente Bilaterale Settore Terziario della Provincia di Vicenza, coinvolge i giovani in una serie di attività ed eventi, con lo scopo di presentare le opportunità lavorative del settore terziario, che possono soddisfare le ambizioni di realizzazione professionale.

“E’ un progetto al quale teniamo molto – spiega Nicola Piccolo, presidente di Confcommercio Vicenza – che vuole parlare direttamente ai giovani, incontrandoli, dialogando con loro. Lo stiamo facendo attraverso professionisti qualificati, che sanno rivolgersi e coinvolgere i giovani, aiutandoli nelle loro scelte. Negli incontri che abbiamo già svolto e in quelli che andremo a realizzare, il Terziario di mercato viene presentato nelle due direzioni che lo contraddistinguono: quella delle professioni in ambito del lavoro dipendente e quella dell’autoimprenditorialità”.

Finora, Confcommercio Vicenza

ha portato negli istituti scolastici della provincia che hanno aderito al progetto My Furure Job, le testimonianze dirette di alcuni imprenditori di successo del settore turistico-ricettivo e della ristorazione, come lo chef stellato Alessandro Dal Degan e il general manager dell’hotel Da Porto Carlo Alberto Candia, o esperti, psicologi e comunicatori che per alcune classi di studenti hanno realizzato dei laboratori esperienziali, mirati a meglio indentificare attitudini e ambizioni personali, nonché le singole abilità e potenzialità di ciascuno e le strade migliori per metterle a frutto, nel lavoro o nello studio.

Da maggio il progetto “My future Job”

si realizzerà in altri eventi, tra cui 3 incontri sul tema “Il lavoro che verrà”, che si terranno al Centro Esac Formazione – Confcommercio. Gli eventi, a partecipazione libera per tutti i giovani, saranno condotti da Sebastiano Zanolli, coach di motivazione e autore di numerosi saggi sulla gestione aziendale, il quale di volta in volta sarà affiancato da un altro esperto. Partecipare a questi incontri sarà come seguire un percorso utile a sviluppare un atteggiamento positivo e proattivo nei confronti del mondo del lavoro, quindi, una sorta di investimento in crescita personale e per il proprio futuro professionale.

Fonte: Ufficio Stampa Confcommercio Vicenza

Comunicato del 07 aprile 2023