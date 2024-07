Vicenza, centro storico: torna la Junior Chef Academy

Il 3 e il 4 agosto 2024, la Junior Chef Academy propone divertenti laboratori di cucina, con cena finale sulla terrazza della Basilica palladiana – Vicenza, centro storico

Sabato 3 e domenica 4 agosto i bambini saranno gli chef di Vicenza, in un viaggio attraverso i sapori del territorio, facendo indimenticabili esperienze all’interno dei palazzi storici della città.

Torna nel centro storico di Vicenza la Junior Chef Academy, la scuola di cucina per i più piccoli ideata da “Il Mondo di Bu” di Elena Zanotto, nella quale i bambini potranno partecipare gratuitamente a tantissimi laboratori di cucina.

L’evento ha il sostegno del Comune di Vicenza e della Sez. 1 di Confcommercio, nell’ambito delle iniziative di valorizzazione del centro storico.

Nei due giorni della Junior Chef Academy, accompagnati dai genitori e sotto la guida di chef professionisti, i più piccoli, dai 5 anni ai 12 anni di età, si cimenteranno nella preparazioni di piatti e dessert, utilizzando gli ingredienti tipici del territorio e della tradizione culinaria vicentina.

Elena Zanotto

“Scopo del progetto – dice l’organizzatrice dell’evento e cuoca Elena Zanotto – è coinvolgere i bambini in attività divertenti e formative, che faranno scoprire loro le eccellenze di Vicenza, in questo caso la cucina della tradizione e bellissimi palazzi del centro storico. In entrambi i giorni – spiega – l’esperienza inizierà con la consegna ai bambini e ai loro genitori, di una mappa con indicate le prestigiose location, dove si svolgeranno le attività, come la Basilica palladiana, il Museo diocesano, palazzo Thiene, il Museo archeologico, palazzo Schio-Angaran, valorizzando così la città come polo culturale a misura di famiglia.

Il tema di questa quinta edizione di Junior Chef Academy sarà “Il Multiverso”, ovvero con i bambini andranno a realizzare ricette differenziate per età ed esigenze, ma anche a sperimentare la tecnologia in cucina, la sostenibilità alimentare contro lo spreco e, soprattutto il valore emotivo e culturale dello stare insieme a tavola”.

Claudio Perini

“Confcommercio Vicenza apprezza e sostiene il valore della Junior Chef Academy – aggiunge Claudio Perini, vicepresidente della Sez. 1 Confcommercio del centro storico di Vicenza – perché è un bel modo di portare nel cuore della città i bambini e le loro famiglie, coinvolgendoli in modo attivo e divertente nella scoperta delle tradizioni gastronomiche e delle location storiche della città. Inoltre, la formula ci piace perché consente alle famiglie, in concomitanza della partecipazione dei loro figli agli eventi, di disporre di una maggiore libertà di movimento tra le attività commerciali della città.

Siamo convinti che, come per le altre edizioni, anche questa due giorni avrà un ottimo riscontro di partecipanti e di entusiasmo”.

Per concludere in bellezza l’evento, domenica 4 agosto verrà servita la Cena “Signori a tavola” sulla terrazza della Basilica Palladiana. Per l’occasione sarà ideato un menù speciale con il coinvolgimento delle attività produttive locali e i bambini saranno nuovamente coinvolti e protagonisti della serata: saranno, infatti, loro a servire la cena agli ospiti, sperimentando così anche l’attività di servizio in sala.

Ogni attività, compresa la cena del 4 agosto, è su prenotazione, gratuita e a numero chiuso. Per comunicare l’iscrizione all’evento dei propri bambini: www.juniorchefacademy.it; e- mail: scrivimi@ilmondodibu.it. Le adesioni si ricevono entro il 2 agosto e fino ad esaurimento dei posti disponibili.

IL MONDO DI BU

Il Mondo di Bu, con sede in Contra’ San Marco, 39 a Vicenza, si occupa dal 2012 di organizzare eventi di cucina per bambini. E’ un luogo magico, dove riscoprire il valore affettivo, educativo e giocoso del cucinare insieme. Nel 2019 nasce l’idea di realizzare un grande evento cittadino in grado di fondere cultura artistica e food, al fine di coinvolgere i bambini e le loro famiglie in un’ esperienza unica.

La Junior Chef Academy arriva quest’anno alla sua quinta edizione e conta nella precedenti edizioni più di 2000 famiglie partecipanti, provenienti sia dalla provincia che da fuori Regione.

31 luglio 2024

IL DIRETTORE (Ernesto Boschiero)