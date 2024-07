Venezia: debutto del primo gin distillato dedicato a Marco Polo

A Venezia la serata di degustazione esclusiva abbinata al sigaro nostrano del Grappa

Debutto a Venezia per il gin “Gran Khan” nuovo prodotto della storica distilleria vicentina “Fratelli Brunello” di Montegalda. La prima bottiglia è stata stappata in Laguna, in occasione del Villaggio Coldiretti organizzato ai Giardini Napoleonici ed in Riva Sette Martiri. Un evento che ha attirato molti visitatori e veneziani coinvolti in degustazioni guidate, con protagonista l’eccellenza italiana.

Degustazione escusiva in Piazza San Marco

Nell’enoteca con lo sfondo di Piazza San Marco, cittadini e turisti hanno potuto assaggiare per la prima volta in assoluto il London Dry Gin dedicato a Marco Polo, realizzato per festeggiare i 700 anni dalla morte dell’esploratore che ha attraversato l’Oriente diventando ambasciatore dell’impero di Kublai Khan, nipote di Gensis Khan. Un’edizione limitata, per questa acquavite speciale, a base di cereali, che, come vuole il disciplinare, è aromatizzata con bacche di ginepro. Sugli ingredienti, rigorosamente illustrati da Paolo Brunello durante la serata, si è interrogato il pubblico presente: dal pepe rosa allo zenzero, alla noce moscata, dai chiodi di garofano al the nero. Un vortice di profumi che ha rapito i presenti coinvolti nell’assaggio.

Il brandy “La Stria Nera” e il sigaro “Nostrano del Brenta”

Nella prima parte, un altro prodotto della distilleria è stato al centro dell’attenzione dei partecipanti: il brandy “La Stria Nera” della collezione “Spiriti del Palazzone”, abbinato al sigaro “Nostrano del Brenta”. “Un incontro a km-zero, che esprime una terra ricca di sorprese” ha spiegato Paolo Brunello, animatore dell’evento insieme a Giampaolo Giacobbo del Consorzio Tabacchicoltori Monte Grappa. E così tra sorsi istruiti per affinare gusto ed olfatto, è stata raccontata la storia di cinque secoli, quando i gabellieri della Repubblica di Venezia, i gendarmi dell’imperialregio governo di Vienna ed i Finanzieri italiani seguivano “quel fil di fumo” per scovare i “pifferi” del Brenta, sigari fantasma che ufficialmente non esistevano, anche se nella valle, da Asiago a Bassano del Grappa, tutti li fumavano. Una storia di contrabbando, di povera gente che si ingegnava a garantirsi il piatto di polenta sottraendo qualche foglia di tabacco alla conta del monopolio.

Un racconto che, dopo quasi quattrocento anni, ha avuto un lieto fine. Ora senza veli, grazie ad un centinaio di produttori, i sigari sono nel mercato. La produzione dei “pifferi” del Brenta è rimasta immutata nel tempo, l’unica concessione alla praticità è stata l’uso di tabacco trinciato per il ripieno al posto delle foglie avvolte a mazzetto.

Certo, il fumo fa male ma questo, almeno, è di tabacco puro, senza diserbanti, antiparassitari o additivi per la stagionatura. È dannoso come quasi tutti i piaceri, che, proprio per questo devono essere centellinati.

Vicenza, 4 luglio 2024

Fonte: Coldiretti Vicenza – Ufficio Stampa Matteo Crestani Giornalista