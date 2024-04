Valdagno: torna l’appuntamento con la Festa della Maresina

Tradizioni e gusto tornano ad animare il centro storico a Valdagno con l’undicesima edizione della Festa della Maresina. Organizzata dal Comune, in collaborazione con Provaldagno, la manifestazione proporrà sabato 13 e domenica 14 aprile numerosi eventi e iniziative attorno all’erba madre della gastronomia locale, certificata De.co dal 2011 e associata al ritorno della primavera, alla memoria e alle tradizioni di un tempo.

Nei due giorni sarà un susseguirsi di appuntamenti tra proposte gastronomiche a tema, eventi speciali, musica dal vivo, laboratori, mostra mercato e la possibilità di fare un giro con il trenino nella “Città dell’Armonia” di Gaetano Marzotto.

Per tutta la durata della manifestazione i locali del centro storico proporranno aperitivi, cocktail e stuzzichini a tema.

Il programma

Sabato 13 aprile

– Inaugurazione della mostra “La bellezza salverà il mondo” a cura della scuola elementare di Novale, alle ore 11:30 presso la Sala Rubini di Palazzo Festari. Orario apertura mostra: 15:00-20:00.

– Visita con trenino alla “Città dell’Armonia” di Gaetano Marzotto. Partenza da piazza Dante dalle 15:00 alle 19:30 (ogni 30 minuti).

– Apertura stand gastronomici “Frittelle con la Maresina e di mela” di Provaldagno, dalle ore 16:00 presso la piazza del Mercato.

– Laboratorio per bambini “Dipingiamo insieme l’erba maresina”, dalle ore 16:30 alle 18:00 presso le Serre di Via Carmini. Dai 6 anni in su. Costo: 18€.

– ”La Maresina tra cocktail e delizie”. Evento in collaborazione con 52 Mule Road, il bartender Federico Marcato e il Gelataio. Ore 17:30, presso la piazza del Comune.

– Aperitivo culturale “Semi e Sapori”, in collaborazione con Cooperativa il Cerchio e Biblioteca dei Semi. Dalle ore 18:00, presso le Serre di Via Carmini.

– Apertura Stand gastronomico di Provaldagno “I piatti con le erbe” dalle ore 18.30 presso piazza dal Mercato.

– Musica dal vivo, dalle ore 21:00 presso la piazza del Mercato. A cura di Provaldagno con i “Divertida”.

Domenica 14 aprile

– “La Maresina” percorso e-bike lungo l’Anello delle Piccole Dolomiti. Ritrovo presso piazza Dante alle ore 8:30, partenza ore 9:00. Degustazione prodotti locali presso Perlage. A cura di Bike 3King, per prenotazioni: Giuliano 371 389 9653.

– “Passeggiata della sostenibilità”, dalle ore 9:00 alle 12.30, ritrovo presso le Serre dei Carmini. A cura di Canalete. A conclusione del percorso inaugurazione “mostra della sostenibilità” in Galleria dei Nani. Iscrizione alla passeggiata sul link bit.ly/prenotaonline_Valdagno

– Espositori lungo il centro storico dalle ore 10:00 al tramonto.

– Visita con trenino alla “Città dell’Armonia” di Gaetano Marzotto. Partenza da piazza Dante dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 19:00 (ogni 30 minuti).

– “Maresina in laboratorio: dalla cucina molecolare ai distillati e cosmesi” a cura di IIS Marzotto Luzzatti – Chimica, materiali e biotecnologie. Dalle ore 10:00 presso la piazza del Mercato.

– Mostra “La bellezza salverà il mondo”, dalle ore 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 19:00 presso la Sala Rubini di Palazzo Festari.

– Apertura stand gastronomico “Frittelle con la Maresina”, dalle ore 10:30 alle 14:30, presso la piazza del Mercato.

– Apertura cucina di Provaldagno, dalle 12:00 presso la piazza del Mercato.

– Stand gastronomici “Frittelle con la Maresina e di mela”, dalle 15:30 alle 21:30 presso la piazza del Mercato.

– Laboratorio per bambini “Dipingiamo insieme l’erba maresina”, dalle ore 16:30 alle 18:00 presso le Serre di Via Carmini. Dai 6 anni in su. Costo: 18€.

– “Cacao cultura: un viaggio alla scoperta dei profili aromatici del cioccolato usato nei gelati”, con degustazione, a cura del maestro gelatiere Giuseppe Zerbato. Ore 17:00 presso piazza del Mercato.

– Apericena in musica con degustazione, dalle ore 18:00 presso le Serre di Via Carmini. Musica dal vivo con i “Blue Moon”.

– Apertura stand gastronomici cucina di Provaldagno, dalle 18:30 in Piazza del Mercato.

Chiusura manifestazione ore 21:30.

