Torna a Thiene, dopo il successo delle passate edizioni, l’amato Festival gastronomico itinerante che porta in giro per l’italia il cibo di strada della penisola e internazionale e lo propone in chiave gourmet.

Thiene FOOD TRUCK FESTIVAL

è un evento ad ingresso gratuito che animerà Piazza G. Chilesotti con musica e ottimo cibo di strada. Una combo perfetta per assicurare un’esperienza gastronomica e di intrattenimento per grandi e piccini.

Dal 19 al 21 aprile 2024 Piazza G. Chilesotti ospiterà un’apposita area food & drink, operativa sia a pranzo che a cena, a cura di bOOm Eventi: più di 10 Food Truck arriveranno da tutta Italia per far gustare le proprie espressioni culinarie regionali ed internazionali, proposte in chiave gourmet o tenendo fede alla tradizione.

Ecco alcuni esempi:

Hamburger e polpette gourmet,

Grigliate di arrosticini e di specialità pugliesi

Arancine e dolci siciliani,

Frittura di pesce,

Piadine Emiliane

Questi sono solo alcuni degli street food proposti dagli Chef. Molto altro resta da scoprire, assaggiare e vivere.

Ecco il programma nel dettaglio!

Venerdì 19 Aprile, dalle 30 alle 23.30.

Sabato 20 Aprile, dalle 30 alle 23.30.

Domenica 21 Aprile, dalle 30 alle 23.30.

Evento in collaborazione con Proloco Thiene e con il patrocinio del Comune di Thiene.

Si invitano tutti i lettori a scoprire di più sui progetti per la promozione del territorio, del cibo e dello spettacolo, visitando il sito web e le pagine social dell’azienda bOOm Eventi.

Vidal Cuba Gelsi | Feed’n’Food Eventi

Jr. Project Manager

M:info@feednfood.it

www.feednfood.it

Feed’n’Food di bOOm Eventi S.r.l.s.