Romano d’Ezzelino: torna “L’anguriata” nel parco di Villa Negri

È mancata all’appello per cinque lunghi anni ed ora torna ad allietare l’estate la tradizionale “Anguriata di Romano d’Ezzelino”, giunta alla sua XXII edizione.

DOPO 5 ANNI TORNA L’ANGURIATA

L’evento, organizzato come di consueto dalla Delegazione dei Commercianti di Romano D’Ezzelino aderenti alla Confcommercio, con il patrocinio del Comune, si svolgerà nella splendida cornice del parco di Villa Negri, aperto per l’occasione a tutta la cittadinanza, nella serata di giovedì 11 luglio 2024 a partire dalle ore 20.00.

L’ “Anguriata”, offerta a tutta la cittadinanza che vorrà essere presente, è diventata negli anni una tradizione amata e attesa da tutta la comunità, rappresentando un’occasione unica per godersi una serata estiva all’insegna del divertimento e della buona compagnia.

Questa manifestazione rappresenta anche un’ottima opportunità per i commercianti locali di incontrare i propri clienti al di fuori dei negozi, in un contesto conviviale, favorendo un momento di aggregazione e rafforzando i legami con la comunità.

Carla Bordignon,

Presidente della delegazione Comunale delle Confcommercio, invita calorosamente tutti a unirsi in questa celebrazione estiva, per condividere un momento di allegria e spensieratezza sotto le stelle. Saranno presenti numerose sorprese per grandi e piccini, rendendo la serata ancora più indimenticabile.

L’Amministrazione Comunale ci tiene a ringraziare Carla Bordignon e tutto il direttivo di Confcommercio Romano per l’organizzazione di questo evento che unisce il piacere ed il gusto di trascorrere una serata in compagnia.

Fonte Ufficio Stampa Comune di Romano d’Ezzelino