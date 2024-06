Ristorazione 2024: crisi o solo una nuova faccia del mercato?

Non c’è alcun dubbio che rispetto a qualche anno fa i costi per i ristoratori o i possessori di bar o pub siano lievitati moltissimo. Questo perché in generale tutte le materie prime sono state innalzate di prezzo. Per questo motivo avere sempre uno schema base dei costi complessivi e saperli calcolare è importantissimo per non trovarsi con i conti in rosso. Inoltre, è altrettanto fondamentale sapersi riciclare nel mercato del food and beverage di oggi. Quali sono le tendenze in tempi di crisi e perché non sottovalutare i debiti?

Attività di ristorazione indebitata: rischi

Perché non vanno tralasciati i debiti, anche quelli meno significativi? Semplicemente, perché il rischio di trovarsi in un attimo in una voragine di cambiali o assegni non pagati comporta enormi rischi. Per esempio, pochi sanno che cos'è la levata del protesto e a quali conseguenze è associabile a livello penale. Oppure è sufficiente pensare ai pericoli di portare avanti un'attività compromessa dal debito come per esempio i problemi legali, lo stress finanziario, il servizio scadente verso i clienti e, non per ultimo, la reputazione del locale e del suo gestore. Onde scongiurare tutto questo, cosa deve fare chi ha un investimento nel settore alimentare?

I numeri della crisi

Una prima cosa da non sottovalutare mai è quella di conoscere a 360° il proprio settore. Per esempio, secondo i dati di Movimprese e secondo quelli del Rapporto Ristorazione, le cui statistiche sono consultabili anche in questo almanacco, la spesa alimentare fuori casa dei cittadini italiani è al TOP, ma di contro più di 28.000 imprese hanno cessato l’attività. Anche i numeri di nuove attività aperte sono inferiori a quelle delle chiusure. D’altronde dal 2022 i ristoratori sono stati obbligati ad aumentare anche i costi di un semplice bicchiere d’acqua come ha confermato al tempo anche la Coldiretti vicentina. E quindi oggi come oggi, come bisogna saper modificare la propria attività per non rientrare fra le imprese fallite nel settore?

Il mercato della ristorazione come sta cambiando?

Indubbiamente il mercato del settore si sta evolvendo e in particolare sono ormai due i tipi di ristoranti che si stanno delineando. Da una parte quello degli artigiani della ristorazione come gli chef e i piccoli proprietari che scommettono molto del successo sulla qualità alta delle portate, del servizio e sul rapporto di massima fiducia con il cliente. D’altra, invece, ci sono gli imprenditori di successo delle grandi e medie catene che puntano sul brand e sulla possibilità di esportarlo anche fuori dalla penisola.

Il mercato dei clienti oggi: alcuni dati significativi

Ma restando in Italia, cosa si può dire principalmente del popolo italiano e dei ristoranti? La media di prenotazione è per massimo 4 persone. Gli orari preferiti sono inaspettatamente dalle 18 alle 19. Il boom di richieste sono i mesi estivi, le vacanze natalizie e quelle pasquali. Le prenotazioni diventano sempre più diffuse sul web e app, mentre calano quelle telefoniche. Resta una piccola percentuale fra quelli che cercano dove cenare la sera stessa. Il nome del ristorante ancora si diffonde più “per sentito dire” che per le promo sui social o sulle ricerche del web. Infine, cortesia e qualità della cucina contano fino a un certo punto, perché il popolo italiano è sempre più tendente a provare posti nuovi che a fidarsi dei locali dove è già stato.