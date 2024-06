Pomodoro… In campo: evento della Fattoria Sociale Conca d’Oro

Evento “Pomodoro… In campo”, organizzato dalla Fattoria Didattica di Fattoria Sociale Conca d’Oro, in via Rivoltella Bassa 20 a Bassano del Grappa.

L’evento “Pomodoro in Campo” è dedicato a TUTTA LA FAMIGLIA!

L’appuntamento è alle 10.30 di sabato 29 giugno in Fattoria Conca d’Oro in via Rivoltella Bassa 20 a Bassano del Grappa. Michele Patuzzi, agrotecnico esperto in agricoltura biologica, accompagnerà adulti e bambini a scoprire gli orti e le serre di Conca per conoscere più da vicino cosa significa agricoltura biologica e, in particolare, come si coltiva e si raccoglie il pomodoro. Al termine della breve passeggiata ci sarà anche un gustoso assaggio!

Il costo dell’ingresso all’evento è di 5€ a persona: per prenotare chiama o scrivi tel. 328 1715401 o manda una mail a fattoriadidattica@concadoro.com

Per chi lo desidera, è possibile prenotare al 347 7120215 anche il pranzo con piatti a base di ortaggi a km0 nel Ristorante di Conca d’Oro (menu disponibile qui).

La fattoria Sociale Conca d’Oro è un’impresa economicamente e finanziariamente sostenibile che utilizza la produzione agricola e le attività connesse per l’inserimento sociale e lavorativo a vantaggio di persone con disabilità nella comunità locale. La fattoria lavora seguendo un modello di Agricoltura Sostenibile per l’uomo e per l’ambiente ed è certificata come produttore Biologico da ICEA dal 2011.

All’interno della Fattoria sono attivi un’azienda agricola con più di 11 ettari tra ortaggi, cereali, oliveto e frutteto, una bottega per la rivendita di frutta, verdura, panificati e trasformati; un forno per la produzione di pane, prodotti da forno e dolci; un ristorante che parte dalla stagionalità per proporre menù raffinati e bilanciati con ingredienti semplici e una carta vini con solo vini naturali d’eccellenza.

uff. stampa Fatt. Sociale Conca d’Oro