Pane, Pasta e Pizza: Campagna Amica Vicenza celebra il grano

Festa del grano al mercato coperto di Campagna Amica Vicenza

È tempo di trebbiatura e Coldiretti promuove uno degli alimenti alla base della Dieta Mediterranea

Pane, Pasta e Pizza: il lavoro instancabile del contadino

Bisogna attendere nove mesi perché il grano diventi farina. Un tempo lungo, che fa ben comprendere la complessità e la pazienza che stanno dietro al lavoro contadino. “Bisogna aspettare molto, ma il risultato è assolutamente gratificante – commenta il presidente di Campagna Amica Vicenza – specie quando portiamo sulla nostra tavola la farina che impieghiamo per realizzare pane, pasta, pizza e, naturalmente, i nostri dolci della tradizione. E, dietro a questi nove mesi di maturazione, non dobbiamo scordare il lavoro quotidiano che noi agricoltori dobbiamo fare, per far sì che ogni singola spiga sia sana e pronta a produrre la miglior farina. E, quando il tempo ci assiste, il risultato non può che essere straordinario”.

Il ciclo del grano: dalla semina alla maturazione

Il ciclo del grano prende il via in autunno, tra fine settembre ed inizio ottobre, con la semina. Dopo 15-20 giorni la pianta inizia a germogliare, spuntano le radici e le foglie. La pianta cresce di qualche centimetro ed in inverno riposa. In primavera, a marzo, ricomincia a crescere e forma nuove foglie e tanti fiori che diventeranno chicchi di grano. Ad aprile inizia la formazione delle spighe di grano di colore verde ed a giugno la maturazione sarà completa, le spighe diventeranno gialle e pronte ad essere raccolte quando il loro contenuto in acqua è generalmente inferiore al 13 per cento.

Evento speciale al Mercato Coperto Campagna Amica

Per illustrare questo avvincente ciclo, che vede protagonista una delle colture più conosciute del nostro patrimonio di biodiversità, Coldiretti, Campagna Amica e Terranostra Vicenza, con il contributo della Camera di commercio di Vicenza, hanno organizzato per sabato 22 giugno dalle 10 alle 12 al mercato coperto di Campagna Amica, nel cuore di Vicenza, in contra’ Cordenons 4, l’evento “Il grano, dalla mietitura al pane, pasta e pizza”. Nel corso della mattinata sarà possibile approfittare della degustazione di una straordinaria focaccia, realizzata qualche ora prima, con grani antichi della tradizione, dall’Agriturismo Il Giglio Rosso di Arsiero (Vi), nonché visitare la mostra del grano, per scoprire come cresce il grano e tutti i suoi momenti per arrivare sulle nostre tavole.

Vicenza, 20 giugno 2024

Fonte: Coldiretti Vicenza – Ufficio Stampa Matteo Crestani Giornalista