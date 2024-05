Mostra dei Funghi Primaverili: un viaggio tra sapori e conoscenza

Mostra dei Funghi Primaverili: un’occasione per scoprire i tesori nascosti del bosco

Domenica 19 Maggio, dalle 10 alle 19, il Gruppo di Vicenza dell’Associazione Micologica Bresadola vi invita alla Mostra dei Funghi Primaverili, presso il chiostro del Tempio di San Lorenzo in Piazza San Lorenzo 4 a Vicenza. Un’occasione unica per conoscere e ammirare le diverse specie di funghi che popolano i nostri boschi in questa stagione, spesso meno note rispetto ai classici funghi autunnali.

Mostra dei Funghi Primaverili: tra gusto e pericoli: un mondo da esplorare

Tra le varietà esposte, potrete scoprire vere e proprie delizie per il palato, come le morchelle o i prugnoli. Ma attenzione: non tutti i funghi sono commestibili! Alcune specie velenose, se ingerite, possono causare gravissimi danni alla salute. Per questo motivo, la mostra sarà un’importante occasione per imparare a riconoscere i funghi ed evitare spiacevoli inconvenienti.

Alla scoperta della Biblioteca Nazionale dell’AMB

Per gli appassionati di micologia, un’ulteriore opportunità da non perdere: la visita guidata alla Biblioteca Nazionale dell’AMB, in Contrà Santa Croce. Qui potrete ammirare una collezione di quasi 3000 volumi micologici, alcuni dei quali risalenti al 1600, contenenti preziose monografie di micologia firmate dai più illustri studiosi del settore. I turni di visita, con partenza dalla Mostra, sono previsti alle ore 11 e alle ore 15.

Prevenzione sanitaria: un impegno costante

L’Associazione Micologica Bresadola svolge un ruolo fondamentale nella prevenzione delle intossicazioni da funghi velenosi. Attraverso la divulgazione di informazioni e l’organizzazione di corsi di micologia, l’associazione aiuta i cittadini a riconoscere i funghi commestibili da quelli velenosi, evitando così gravi rischi per la salute.

Nuova sede per gli incontri del Gruppo di Vicenza

A partire da lunedì 27 Maggio, gli incontri del Gruppo di Vicenza dell’Associazione Micologica Bresadola si terranno in una nuova sede: Contrà San Bortolo 85 Vicenza. Il ritrovo è previsto tra le 20.30 alle 20.45.

Mostra dei Funghi Primaverili: un invito a tutti gli appassionati di natura e micologia

La Mostra dei Funghi Primaverili è un’occasione imperdibile per conoscere da vicino il mondo affascinante dei funghi, imparare a riconoscerli e a consumarli in sicurezza. Un invito a tutti gli appassionati di natura, gastronomia e micologia per una giornata ricca di scoperte e di gusto.

Vicenza, 15 maggio 2024

Fonte: Associazione Micologica Bresadola