Street food: “La Puglia che ti piglia” arriva in piazza Fraccon a Montecchio Maggiore.

Tre giorni di street food in piazza Fraccon. Approda a Montecchio Maggiore “La Puglia che ti piglia – 100% Puglia”, manifestazione organizzata da Tipico Eventi con il Comune.

Dal 31 maggio al 2 giugno

il villaggio pugliese itinerante, che porterà il pubblico a scoprire le bellezze e le bontà di una terra ricca di storia, tradizioni e cultura, immergerà la città in un’atmosfera magica e suggestiva, con strutture a forma di trullo, ulivi e le iconiche luminarie, per trascorrere un fine settimana all’insegna del cibo di strada, delle birre e delle specialità pugliesi “on the road”, sia dolci che salate.

La manifestazione andrà in scena venerdì, dalle 18 a mezzanotte, con una esibizione di pizzica a cura del gruppo Daushasha alle 21.30.

Sabato i fornelli resteranno accesi dalle 11 a mezzanotte, con un altro spettacolo dedicato alla danza popolare del gruppo Almakantica sempre alle 21.30.

Domenica l’area street food sarà aperta dalle 11 alle 22.30. Alle 18 è in programma un laboratorio di pizzica a cura di #loppostodellaviolenza.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito e non è necessario effettuare la prenotazione.

