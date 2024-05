Marostica: arriva “La Regina Rossa”

Domenica 26 maggio, tutti gli eventi del territorio fra Pianezze e Colceresa – Degustazioni, animazioni, passeggiate, spettacoli e mostra mercato – Marostica.

Sono questi gli elementi principali dell’80° edizione della Festa della Ciliegia di Marostica Igp, in programma domenica 26 maggio tra Piazza Castello, le vie del centro storico e molte località del territorio comunale.

Ad aprire i festeggiamenti la 54^ Festa della Ciliegia Sandra di Pianezze (16-18-19 maggio), a chiudere la manifestazione Ciliegie in Festa a Colceresa (1-2 giugno).

La Festa di Marostica del 2024

Quest’anno celebra gli 80 anni anche un nuovo logo dedicato alla Regina Rossa, si svilupperà per l’intera giornata di domenica 26 maggio con molti appuntamenti ad accesso libero, l’allestimento della mostra mercato, i negozi del centro aperti, spettacoli e visite guidate.

Ma le proposte saranno molte anche nei giorni precedenti e successivi, con gli appuntamenti pensati tra campagna e collina che richiederanno la prenotazione per motivi organizzativi. La conclusione delle iniziative marosticensi sarà nel giorno della Festa della Repubblica domenica 2 giugno con la 6° Camminata delle Ciliegie e dei Piccoli Frutti tra le colline di Crosara e San Luca.

Ad impreziosire questa 80° edizione ci sarà, per il secondo anno consecutivo, l’evento de “La Pèca del Salbaneo”, dolce del territorio che unisce ed esalta tre eccellenze agricole della Pedemontana vicentina: la Ciliegia di Marostica I.G.P., il vino Torcolato D.O.C. Breganze e l’olio extravergine d’oliva della Cooperativa Pedemontana del Grappa.

Matteo Mozzo

«Quello che ci attende – spiega il sindaco di Marostica Matteo Mozzo – è un calendario ricco di iniziative con il quale celebriamo il nostro prodotto agricolo d’eccellenza, quello che rappresenta l’intero territorio e che, in queste settimane, coinvolgerà grandi e piccoli in svariate iniziative alla scoperta dell’ambiente, dei prodotti stagionali e delle tipicità, nel segno della creatività, dell’attività fisica, del divertimento e del buon cibo.

La ciliegia non è solo e semplicemente un frutto, ma porta con sé la cura e la passione, il lavoro della natura e dell’uomo, le fatiche e le soddisfazioni, l’inventiva e la vocazione storica dell’intero territorio. C’è un mondo da conoscere e scoprire dietro la ciliegia e lo vogliamo promuovere in chiave agricola, commerciale e turistica. Lo facciamo grazie all’insostituibile apporto e collaborazione delle tante attività economiche e dei volontari che si sono resi parte attiva di questo grande evento».

Ylenia Bianchin

L’assessore al turismo Ylenia Bianchin: «Festa delle Ciliege per Marostica significa promozione territoriale e sviluppo turistico, significa coinvolgimento e valorizzazione del territorio e delle nostre eccellenze.

Essere arrivati all’80° edizione vuol dire riuscire a proporre tradizione, storicità e tipicità ad un pubblico sempre più numeroso ed eterogeneo. In questo modo e grazie ad eventi come questo Marostica è identificata con le sue eccellenze, con le sue peculiarità e con la comunità marosticense intesa sia come attività produttive che come partecipazione. Un ringraziamento al Consorzio, a tutte le associazioni ed ai produttori che valorizzano ed esaltano un prodotto agricolo unico come la nostra Ciliegia di Marostica IGP»

Simone Bucco

«La Festa della Ciliegia di Marostica IGP è sempre un’occasione per accogliere in città tanti visitatori mostrando il meglio della produzione cerasicola, ma sopratutto per accompagnarli alla scoperta dei nostri beni monumentali e paesaggistici – racconta Simone Bucco, presidente di Associazione Pro Marostica.

– Oltre all’organizzazione in collaborazione con i produttori dell’attesa mostra delle ciliegie, la nostra associazione, da sempre in prima linea nella promozione della città e del suo territorio, per questo week end di festa propone tante iniziative di animazione del castello e della piazza e passeggiate guidate dentro e fuori le mura, accompagnate da degustazioni e leggende, fino all’esperienza del camminamento di ronda, una delle maggiori attrattive».

Sul sito www.visitmarostica.eu è disponibile il programma dettagliato con brochure e mappa completa delle iniziative in programma. In caso di maltempo aggiornamenti e modifiche saranno disponibili sul sito istituzionale del Comune di Marostica o agli InfoPoint Turistici “La Stazione Experience” (info@lastazionexperience.it – t. 371.4240125) e “Associazione Pro Marostica” (info@marosticascacchi.it – t. 0424.72127).

La Festa delle Ciliegie di Marostica IGP è promossa da Comune di Marostica, Consorzio di Tutela della Ciliegia di Marostica IGP e Associazione Pro Marostica in collaborazione con Confcommercio Marostica, Coldiretti e Campagna Amica e con il sostegno di BCC Veneta, main sponsor della manifestazione.

Programma 80^ Festa e Mostra Mercato

Ciliegia di Marostica IGP Mercoledì 22 Maggio 2024 ore 20.30

PRESENTAZIONE LIBRO: “Guida d’Italia dei Primi Turisti” volume dedicato a VICENZA Sala Consiliare del Castello Inferiore, Marostica

Dialogo tra gli autori Giovanni Chiampesan e Graziano Ramina con il giornalista Antonio Stefani in collaborazione con il Comune di Colceresa

Giovedì 23 Maggio 2024 ore 20.30

CONVEGNO TEMATICO SULL’AGRICOLTURA: “Ciliegia: icona di gusto locale e globale” Sala Franceschetti di Palazzo Baggio- Via IV Novembre 10, Marostica

Relatore Dr. Agronomo Andrea Cavicchioli

Sabato 25 Maggio 2024

PASSEGGIATA AL TRAMONTO TRA I CILIEGI: “Ciliegi d’oro” (2 ore)

Ritrovo: ore 17.00 – Impianti sportivi di Valle San Floriano, Via Stroppari, Marostica

Percorso ad anello facile con didattica a cura degli studenti dell’Istituto Agrario A. Parolini di Bassano del Grappa. Camminata gratuita previa prenotazione obbligatoria entro il 24 maggio

*Al rientro possibilità di ristoro presso la Sagra di Valle San Floriano dalle ore 19.00 con stand gastronomici e musica dal vivo

Domenica 26 Maggio 2024 ore 8.30- 19.30 in Centro Storico

80^ FESTA E MOSTRA MERCATO PROVINCIALE DELLA CILIEGIA DI MAROSTICA IGP

MERCATO per la vendita diretta di ciliegie IGP e trasformati, prodotti tipici locali e artigianali APERTURA domenicale dei NEGOZI

per la vendita diretta di ciliegie IGP e trasformati, prodotti tipici locali e artigianali APERTURA domenicale dei NEGOZI STAND LA PÈCA DEL SALBANEO : Torta con le 3 eccellenze agricole del territorio pedemontano: Ciliegia di Marostica I.G.P., Vino Torcolato D.O.C. di Breganze e Olio EVO della Cooperativa Pedemontana del Grappa

: Torta con le 3 eccellenze agricole del territorio pedemontano: Ciliegia di Marostica I.G.P., Vino Torcolato D.O.C. di Breganze e Olio EVO della Cooperativa Pedemontana del Grappa ANIMAZIONE ITINERANTE DEL CENTRO STORICO con trampolieri, clown, truccabimbi, spettacoli di teatro, bolle di sapone e musica.

Appuntamenti da non perdere il 26 Maggio 2024

dalle ore 9.00 alle ore 16.00 8^CACCIA AL TESORO FOTOGRAFICA – iscrizioni entro il 24 Maggio 2024

ASSOCIAZIONE MAROSTICA FOTOGRAFIA 1979 Corso Mazzini 77, Marostica

Ore 11.30 CERIMONIA DI INAUGURAZIONE E PREMIAZIONE in Piazza Castello della 80^ Mostra Mercato Provinciale della Ciliegia di Marostica IGP

in Piazza Castello della 80^ Mostra Mercato Provinciale della Ciliegia di Marostica IGP Ore 15.00 LABORATORIO CON DEGUSTAZIONE per adulti

Vieni a scoprire LA PECA del Salbaneo… e i suoi preziosi ingredienti.

A cura di Campagna Amica Vicenza, Consorzio di Tutela della Ciliegia di Marostica IGP, Cooperativa Pedemontana del Grappa e Consorzio per la Tutela D.o.c. dei vini di Breganze Laboratorio gratuito con partecipazione libera e iscrizione sul posto.

Ore 16.00 LA MERENDA CILIEGIOSA

Laboratorio di cucina creativa per bambini (5-12 anni) con la Cuoca Contadina Susy Fattoria Didattica IL GIGLIO ROSSO a cura di Campagna Amica Vicenza

Laboratorio gratuito con partecipazione libera e iscrizione sul posto.

Ore 16.30 SPETTACOLO DEI VESSILLIFERI DI MAROSTICA in Piazza Castello

Escursioni del 26 Maggio 2024

Ore: 9.30 ESCURSIONE DA MAROSTICA A TORTIMA (6 ore soste incluse)

Percorso ad anello di media difficoltà (9 km, dislivello 380 m.) sul versante meridionale dell’Altopiano dei Sette comuni con pranzo alla carta c/o Pizzeria La Rondinella (costo aggiuntivo).

Ritrovo: Piazzale della Chiesa di San Bartolomeo, Crosara di Marostica

Ore 10.00 A PASSEGGIO COL CAI SULLE COLLINE DI MAROSTICA (2 ore) a cura del Club

Alpino Italiano – Sezione di Marostica

Percorso ad anello facile con un dislivello contenuto su sentieri e mulattiere ben percorribili alla scoperta del borgo medievale con vista su Monte Pauso e Pausolino (Sentiero trekking 1). Ritrovo: Piazza Castello, stand del CAI

Ore 10.00 “ASINIAMO”

Passeggiata facil. (5 km perlopiù pianeggiante) per famiglie (bambini 5-10 anni) con gli asini sulle colline di San Benedetto (circa 2 ore) con pranzo degustazione in fattoria (prodotti di produzione propria)

Ritrovo: Via Cobalchini 5, Marostica Fattoria Sociale La Pachamama

Ore: 10.00 “MAROSTICA MEDIEVALE” (2 ore)

Passeggiata guidata al centro storico e al Cammino di Ronda di media difficoltà e con dislivelli alla scoperta dei Castelli e delle Mura trecentesche di Marostica.

Ore: 15.00 “DENTRO E FUORI LE MURA” (2 ore)

Passeggiata guidata facile e senza dislivelli dal centro storico verso l’Antico Borgo con degustazione a base di ciliegia Igp alla scoperta di leggende, tradizioni e sapori.

Ritrovo escursioni: Piazza Castello, 1 – Biglietteria del Castello Inferiore – Associazione Pro Marostica

Domenica 02.06.2024

6^ CAMMINATA DELLE CILIEGIE E DEI PICCOLI FRUTTI

a cura del Gruppo di lavoro di Crosara dalle ore 07.00 alle ore 13.00 – Piazza San Bortolo di Crosara 4 Percorsi ad anello (4-8-11-20 km) con punti ristoro e vendita di prodotti agricoli e artigianali locali Info e iscrizioni: Cell. 340 2542872

Rassegna enogastronomica: A TAVOLA CON LA CILIEGIA DI MAROSTICA IGP Per info, prenotazioni e costi contattare gli organizzatori

APPUNTAMENTI ENOGASTRONOMICI

dedicati alla Ciliegia di Marostica IGP

Giovedì 23 Maggio 2024

dalle ore 10.30 APERITIVO AL MERCATO AGRICOLO offerto da CAMPAGNA AMICA VICENZA

Parcheggio di Viale Stazione, Marostica

-Serata di degustazione della ciliegia di Marostica IGP e pesce dell’Adriatico -SFIZIOSITÀ nel periodo di produzione della ciliegia – BISTROT 59 RISTORANTINO

Sabato 25 e Domenica 26 Maggio 2024

BRUNCH LA REGINA ROSSA dalle 11.00 alle 14.30 – BAR LA STAZIONE

“Bianco e Rosso” – Serata enogastronomica con Asparago bianco DOP di Bassano e Ciliegia di Marostica IGP- RISTORANTE E HOTEL LA ROSINA 1917

MENU’ DEGUSTAZIONE A BASE DI CILIEGIA DI MAROSTICA IGP

Elenco dei locali che realizzano un menù degustazione con almeno 2 piatti a base di Ciliegia IGP per tutto il periodo di produzione

AGRITURISMO DAI SANDRI

RISTORANTE L’ANGELO E IL DIAVOLO

TRATTORIA PIZZERIA “AI CAPITEI”

SFIZIOSITA’ A BASE DI CILIEGIA DI MAROSTICA

IGP Singole specialità disponibili presso i seguenti locali:

AGRITURISMO CA’ TRES

PANIFICIO PERETTO PAOLO

PASTICCERIA PIGATO

PASTICCERIA PANIFICIO TOMASI

RISTORANTE AGATA

TRATTORIA DA TRANQUILLO

TRATTORIA DA BERTIN

BAR GELATERIA PIVALA’

PASTICCERIA NUOVA PIANEZZOLA

PIZZERIA LUNAELALTRO

Marostica, 16 maggio 2024

