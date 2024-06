Lonigo: la notte bianca in musica a “Calici di Stelle”

I vini del Consorzio Tutela Vini Colli Berici e Vicenza saranno i protagonisti della notte bianca che si svolgerà venerdì 12 luglio in piazza Matteotti a Lonigo

Calici di Stelle a Lonigo

Venerdì 12 luglio a Lonigo l’eccellenza dei vini del Consorzio Tutela Vini Colli Berici e Vicenza incontra la musica in una notte indimenticabile: Calici di Stelle. L’evento si terrà in Piazza Matteotti dalle ore 19.00 a mezzanotte. Organizzato dal Comune di Lonigo in collaborazione con il Consorzio e la Pro Loco di Lonigo ed è parte integrante dei Venerdì di Luglio. Le notti bianche che animano il centro del paese con un’atmosfera vivace e coinvolgente durante tutto il mese estivo.

La serata sarà ulteriormente arricchita dalla musica swing del gruppo Bonny and the Tasty Boys, che si esibirà nell’arena estiva del Teatro Comunale adiacente alla piazza.

Giovanni Ponchia

“Calici di Stelle rappresenta un’opportunità per apprezzare e approfondire le migliori espressioni enoiche locali – dichiara Giovanni Ponchia, direttore del Consorzio –. Collaborare a questo evento ci consente di condividere con il pubblico la nostra passione per la viticoltura e una produzione vinicola di qualità, mentre insieme alla manifestazione ci prefiggiamo di promuovere la cultura enologica e valorizzare il patrimonio enogastronomico dei Colli Berici”.

Alla serata parteciperanno 13 aziende che offriranno un’ampia scelta di vini locali da degustare. Tra gli assaggi più rappresentativi dei Colli Berici spiccano le referenze a base di tai rosso e carménère. Vitigni emblema del territorio che raccontano tradizioni, cultura e storia vitivinicola nell’area geografica circoscritta dalla denominazione.

Al fianco delle eccellenze proposte dal Consorzio Tutela Vini Colli Berici e Vicenza, i winelover potranno sorseggiare calici di Gambellara Doc e Recioto di Gambellara Docg, interpretazioni enoiche di pregio da uve garganega.

Con un biglietto d’ingresso di 10 euro i partecipanti riceveranno una sacca, un calice e un carnet per 5 assaggi. Per chi desidera arricchire la propria esperienza enogastronomica, sarà inoltre possibile scoprire i sapori autentici del territorio con una degustazione di prodotti tipici locali. Curata con passione e creatività dagli chef de I Giovani Leoni, al costo di 5 euro.

27 giugno 2024

