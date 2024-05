Mercoledì 15 maggio alle ore 17.30 si terrà alla Biblioteca Internazionale “La Vigna” (Contra’ Porta S. Croce, 3, Vicenza) la presentazione della nuova edizione del libro, anche in inglese, “La cucina vicentina” di Amedeo Sandri e Maurizio Falloppi (Ronzani Editore 2023).

In collaborazione con l’Accademia Italiana della Cucina – Delegazione di Vicenza e Ronzani Editore.

“La Vigna”

Amedeo Sandri

Uno dei massimi interpreti della cucina veneta. Già docente nelle scuole alberghiere e redattore della rivista «La cucina italiana», è organizzatore e relatore di corsi di gastronomia, con particolare riguardo per la cucina salutistica e la cucina tradizionale veneta. È autore di molte opere di successo.

Maurizio Falloppi

Consulente di aziende alimentari e di catering, è sommelier professionista. Organizza eventi enogastronomici in ville storiche ed è autore di varie opere sulle tradizioni enoiche venete.

IL LIBRO

AMEDEO SANDRI E MAURIZIO FALLOPPI

La cucina vicentina, con quattro “piatti” palladiani e ventuno ricette dimenticate. Ronzani Editore 2023

Se è vero che un libro di cucina non vale meno di qualsiasi altra grande opera della creatività e dell’ingegno umano, allora il grande e variegato patrimonio di ricette della provincia vicentina significa per Vicenza e la sua provincia non meno delle sue celebri architetture che la vedono giustamente appartenere, con ville e palazzi palladiani, al Patrimonio Mondiale dell’Umanità.

In questo libro lo chef Amedeo Sandri “racconta” otto ricette per ogni mese: due menu completi di primi, secondi, contorni e dolci, e ne “riscopre” altre 21, salvandole dall’oblio per la gioia dei nostri palati. Questa nuova edizione è infine a rricchita da Sandri con 4 ricette “palladiane” del celebre cuoco cinquecentesco Cristoforo di Messisbugo. Immancabili, a completare l’opera, i suggerimenti del “cantiniere” sui vini che accompagnano i cibi, scelti dal sommelier Maurizio Falloppi.

Un “racconto didattico”, come lo definisce Giuseppe Maffioli nella sua introduzione, “condito” da Amedeo Sandri con ricordi e aneddoti che completano un “paesaggio” che va oltre il gusto e si trasforma in emozione, ma anche e soprattutto una guida facile per chiunque voglia far rifiorire nella propria tavola la memoria della tradizionale cucina vicentina.

La conferenza si inserisce nel ciclo LIBER&LECTIO, una serie di incontri culturali promossi dal Consiglio Scientifico della Biblioteca “La Vigna” su temi attuali, ma con radici antiche, a rispecchiare il prezioso patrimonio della Biblioteca, con opere che dal XV secolo arrivano ai giorni nostri.

L’appuntamento viene proposto come Living Lab del progetto europeo “Cities 2030” – Co-creating resilient and susTaInable food systEms towards FOOD2030”, a valere sul bando “FOOD 2030 – Potenziare le città come agenti di trasformazione del sistema alimentare”, nell’ambito del Programma quadro dell’UE per la ricerca e l’innovazione Horizon 2020.

Il progetto, incentrato sui temi dell’economia circolare e della creazione di laboratori sull’urban food, si concluderà nel 2024. Coordinato dall’Università Ca’ Foscari Venezia, “Cities 2030” vede tra i partner il Comune di Vicenza e tra i partner associati la Biblioteca “La Vigna”.

Al termine dell’incontro, degustazione di ricette tipiche vicentine.

INTERVENTI

Saluti istituzionali di Remo Pedon, Presidente della Biblioteca Internazionale “La Vigna”

Danilo Gasparini, Presidente del Consiglio scientifico della Biblioteca Internazionale “La Vigna”

Amedeo Sandri e Maurizio Falloppi, autori del libro

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

In presenza, è gradita la registrazione: https://bit.ly/3Jyi54t

Vicenza, 13 maggio 2024

Biblioteca Internazionale “La Vigna”

www.lavigna.it