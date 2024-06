Gustus – vini e sapori di Vicenza 2024: la due giorni tra calici e sostenibilità

Un convegno, due WineLab e numerosi banchi d’assaggio alla prossima edizione di Gustus – vini e sapori di Vicenza 2024, in programma sabato 5 e domenica 6 ottobre al Conservatorio “Arrigo Pedrollo”

Sabato 5 e domenica 6 ottobre al Conservatorio di Musica “Arrigo Pedrollo” di Vicenza torna Gustus – Vini e Sapori di Vicenza. La manifestazione dedicata alle tre DOC – Colli Berici, Vicenza e Gambellara – giunge quest’anno alla quattordicesima edizione. Gustus quest’anno si arricchisce di un convegno d’apertura e di due WineLab. I banchi d’assaggio, invece, saranno sempre aperti al pubblico dalle 17.00 alle 22.00 di sabato e dalle 17.00 alle 21.00 di domenica. In questa edizione saranno coinvolte più di 30 aziende vitivinicole, proponendo una selezione di oltre 100 etichette.

Durante la due giorni, gli ospiti potranno scoprire ciò che sta dietro a ogni calice, le storie, la filosofia e lo stile di ciascun produttore. Potendo così apprezzare le interpretazioni proposte dalle tre denominazioni. Largo spazio ai vini da vitigni autoctoni come Tai Rosso e Garganega, ai bianchi Pinot Grigio e Sauvignon. Ma anche ai grandi bordolesi a base di Cabernet, Merlot e Carménère. Ad allietare l’esperienza d’assaggio l’accompagnamento musicale a firma degli studenti del Conservatorio.

WineLab: degustazioni e approfondimenti

Gustus 2024 proporrà approfondimenti sui Colli Berici e su Gambellara attraverso due WineLab. Sabato 5 ottobre alle ore 18.00 andrà in scena il primo momento di degustazione Tai rosso, armonie contemporanee. A condurre l’appuntamento ci sarà Simon Staffler, responsabile editoriale Italia per la testata Falstaff, che guiderà i partecipanti alla scoperta di un Tai Rosso capace di dimostrarsi fresco e attuale. In programma domenica 6 alle ore 18.00 il WineLab Effervescenze vulcaniche del Gambellara. Dal mosso al Metodo Classico, che porterà in assaggio le diverse espressioni del vitigno Garganega nel vicentino.

Convegno: sfide e strategie per un futuro sostenibile

Novità della prossima edizione è il convegno Alla ricerca dell’equilibrio: le sfide climatiche nei Colli Berici che si terrà in apertura di manifestazione, sabato alle ore 16.00: una tavola rotonda per dare un quadro completo sulle conseguenze del cambiamento climatico e sulle strategie adottabili per contrastarlo. ​

Gustus anche quest’anno ribadisce il suo fine benefico: una parte del ricavato sarà destinata al restauro de “La Crocifissione”, affresco del pittore vicentino Giovanni Vajenti Speranza custodito dal Conservatorio “Arrigo Pedrollo”. ​

Biglietti e info

Da lunedì 2 settembre sul sito www.gustus-vicenza.it al via la vendita online dei biglietti al costo ridotto di 20 euro. La medesima riduzione sarà riservata anche a tutti i soci Ais, Onav, Fisar, Fis e Slow Food. I ticket saranno acquistabili anche in loco durante la manifestazione al costo di 25 euro. Inclusi nel prezzo del biglietto un calice, possibilità di degustazioni libere e un piatto di specialità gastronomiche. Sempre sul sito sarà possibile acquistare l’ingresso ai WineLab al costo di 15 euro ciascuno.

Gustus – Vini e Sapori di Vicenza

Quando: sabato 5 e domenica 6 ottobre 2024

​ Dove: Conservatorio di Musica “Arrigo Pedrollo” in Contra’ San Domenico 33, Vicenza

​ Orari: sabato 17.00 – 22.00 e domenica 17.00 – 21.00

​ Biglietti:

€ 25 in loco e ridotto

€ 20 per soci AIS, Onav, Fis, Slow Food, Fisar.

Ingresso WineLab: € 15

​Per info e biglietti: www.gustus-vicenza.it

Fonte: Consorzio Vini Colli Berici e Vicenza – Ufficio Stampa Studio Cru