DiscoSalad: quando la cultura dell’antispreco incontra la musica elettronica

Evento del Cities2030 Vicenza Food Lab – Comune di Vicenza e Biblioteca Internazionale “La Vigna”

​Porto Burci – Centro culturale – DiscoSalad – Domenica 7 luglio ​ore 18.00

DiscoSalad

Domenica 7 luglio, alle ore 18.00, appuntamento con la DiscoSalad organizzata dal Cities2030 Vicenza Food Lab del progetto europeo H2020 Cities2030. L’evento è aperto al pubblico e nasce dalla collaborazione tra il Comune di Vicenza, la Biblioteca Internazionale “La Vigna”, il centro culturale Porto Burci che metterà a disposizione il proprio giardino urbano ed il Mercato Ortofrutticolo che offrirà la verdura e la frutta.

DiscoSalad è un’iniziativa rivolta alla cittadinanza, con un occhio di riguardo per le giovani generazioni, volta a diffondere buone pratiche alimentari in termini di recupero e circolarità, ma anche stimolare una maggiore consapevolezza dell’impatto che lo spreco del cibo ha nella vita quotidiana. Proprio utilizzando frutta e verdura che solitamente le persone non scelgono perché “non perfette”, ogni partecipante preparerà e gusterà la propria insalatona mentre si alterneranno in consolle due deejay vicentine con una selezione di musica elettronica: DjUdzo e Leeza.

Sara Baldinato

“Sono entusiasta di coinvolgere i ragazzi più giovani in questa iniziativa – spiega l’assessore all’ambiente Sara Baldinato ​ – perché crediamo ci sia la necessità di sensibilizzarli su quanto siano importanti le scelte personali in ambito alimentare sia per la salute individuale sia per quella del pianeta. Siamo sicuri che i ragazzi sapranno cogliere il senso di questo evento e farsi ambasciatori con i loro familiari, ma anche con i coetanei. Ringrazio il Mercato Ortofrutticolo perché ci consente di evitare che del cibo ancora commestibile diventi rifiuto”.

​Leonardo Nicolai

“La collaborazione tra assessorati è importante per portare in tutta la città le iniziative di valore che stiamo mettendo in campo – prosegue l’assessore alle politiche giovanili Leonardo Nicolai – . La Burci è uno spazio giovanile culturale che si conferma essere aperto e accogliente, un luogo generativo di relazioni e interazioni. In questo senso un ringraziamento va alla Capitaneria, la squadra di gestione, e alla direzione artistica del circolo Cosmos che hanno recepito e sostenuto l’iniziativa”.

​​Cities2030 Vicenza Food Lab

DiscoSalad si ispira al format DiscoSoup: nato otto anni fa a Berlino come “zuppa di protesta” per contrastare lo spreco alimentare, il format si è diffuso in Italia anche grazie alla rete giovani di Slow Food, associazione senza scopo di lucro che si occupa di promuovere la cultura del cibo, l’educazione del gusto e tutelare la biodiversità e le produzioni agricole di piccola scala. Arriva anche a Vicenza su idea del Cities2030 Vicenza Food Lab, costituito nell’ambito del progetto europeo Cities2030- Co-creating resIlient and susTaInable food systEms towardS FOOD2030, di cui il Comune di Vicenza è partner, assieme alla Biblioteca Internazionale “La Vigna”. Finanziato dal programma Horizon 2020 della Commissione Europea, il progetto si propone di supportare le città europee nello sviluppo di sistemi alimentari urbani più sani, sostenibili e resilienti.

Banditi dall’evento piatti, bicchieri o posate di plastica: i e le partecipanti porteranno da casa i propri attrezzi da cucina, come tagliere, coltello, forchette, ciotole e tutto il necessario per preparare e quindi gustarsi la cena ed eventualmente portare via quanto non consumato.

L’evento è gratuito per i possessori di tessera ARCI. ​

​Chi non ne fosse in possesso potrà richiederla direttamente sul posto al costo di 6 euro. ​

​Per partecipare è necessaria l’iscrizione al seguente form: docs.google.com/forms/d/14y8AGSayl81sq-YnFGrPLIr5OZbR3RlnzTOXy1shGsU/viewform?edit_requested=true

​Ufficio Stampa Studio Cru

​Giulia Tirapelle | giulia@studiocru.com

​Anita Bonani | anita@studiocru.com