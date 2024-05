Dino Forlin crea “Orgoglio Veneto”: una pizza in aiuto agli alluvionati

“Orgoglio Veneto” il nome della pizza creata da Dino Forlin per aiutare chi ha subito danni e chi sta lavorando per ripristinare il territorio

In risposta alle recenti alluvioni che hanno colpito la provincia di Vicenza e il Veneto, la Pizzeria Forlin – Unconventional Pizza Lab™ di Cassola ha annunciato un gesto di solidarietà. Per tutto il mese di maggio il ricavato delle vendite della pizza “Orgoglio Veneto” sarà devoluto alla Protezione Civile della Provincia per supportare gli sforzi di soccorso e ripristino delle aree colpite dall’emergenza.

Per partecipare all’iniziativa benefica basterà ordinare “Orgoglio Veneto”, pizza interamente guarnita con prodotti tipici della provincia di Vicenza: asparagi bianchi alla julienne, formaggio Asiago e sopressa gentilmente donata dalla Brunello Salumi di Bassano del Grappa.

Dino Forlin

“Siamo rimasti fortemente colpiti da come i volontari delle diverse associazioni del territorio, coordinati dalla nostra Protezione Civile, siano prontamente intervenuti fin dalle prime ore dell’emergenza. – spiega Dino Forlin, noto pizzaiolo vicentino e titolare della Pizzeria Forlin – Sappiamo che ancora molto c’è da fare e che i danni subiti dai nostri concittadini sono ingenti. Anche noi vogliamo fare la nostra parte, per questo abbiamo deciso di renderci promotori di questa iniziativa benefica e aiutare chi sta operando per ripristinare e coloro che hanno subito danni in questi giorni.”

I numeri riportati dalla Regione Veneto parlano di più di 1500 volontari e 250 Vigili del Fuoco, provenienti da tutto il Veneto, intervenuti nelle zone della provincia di Vicenza colpite dalle alluvioni. La prima emergenza è passata, ma come riferiscono i tecnici di AVEPA l’acqua non sta defluendo: l’acqua presente sui campi infatti è talmente tanta che fiumi e terreni non riescono a riassorbirla. Questo sta causando ingenti danni alle colture del territorio.

Continua Dino Forlin

“Se volete insieme possiamo aiutare chi ha subito danni a causa dell’alluvione. Venite da noi e ordinate una pizza Orgoglio Veneto, con questa iniziativa possiamo aiutare il nostro territorio. A fine maggio verrà effettuata una donazione in favore delle associazioni che, coordinate dalla Protezione Civile della provincia di Vicenza, sono intervenute sul territorio appositamente per aiutare chi ha subito danni a causa di questa emergenza.”

Dino Forlin non è nuovo a iniziative di beneficenza per il suo territorio. In passato ha già sostenuto il Banco Alimentare Veneto, dimostrando il suo attaccamento alla comunità. Anche le creazioni gastronomiche che lo hanno reso celebre in tutto lo stivale, e non solo, sono fortemente legate al territorio vicentino. Una su tutte la pizza Figazza Luxury, guarnita con oro commestibile, e creata per omaggiare l’eccellenza del settore orafo vicentino.

