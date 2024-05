Dialoghi sul cibo: alla Vigna si discute il futuro dell’alimentazione

“United Nation (UN) Food System Dialogue. Dialoghi sul cibo del Cities2030 Vicenza Food Lab” è l’evento che Cities2030 Vicenza Food Lab propone alla Biblioteca Internazionale “La Vigna” giovedì 30 maggio, dalle 14 alle 18:30.

Il Comune di Vicenza e la Biblioteca La Vigna partner dell’iniziativa

L’iniziativa è organizzata nell’ambito del progetto europeo H2020 Cities2030-Co-creare sistemi alimentari resilienti e sostenibili verso FOOD2030, di cui il Comune di Vicenza è partner, assieme alla Biblioteca Internazionale “La Vigna”.

Focus su politiche alimentari sostenibili per il territorio

Si tratta di un’occasione di confronto, aperta in particolare agli amministratori e ai portatori di interesse del territorio. Un’opportunità per capire come le politiche del cibo disegnate dalla città di Vicenza e dai Comuni della sua Provincia possano diventare uno strumento di promozione della sostenibilità. Ma anche di innovazione e trasformazione del territorio a livello ambientale, economico e sociale. Sarà un pomeriggio di lavoro, con la facilitazione degli esperti del Centro di ricerca Està-Economia e Sostenibilità.

L’evento sarà inserito nel sito internazionale dedicato

L’evento è realizzato secondo il format e le modalità di comunicazione tra gli attori del territorio sviluppati dalle Nazioni Unite. L’iniziativa sarà inoltre inserita nel sito internazionale dedicato proprio a questi “dialoghi sul cibo”.

Per partecipare è necessaria la registrazione al seguente link https://forms.gle/XpKDbLmRF3GqztGdA.

Vicenza, 28 maggio 2024

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Vicenza