Cucina orientale: nuvole di drago, l’antipasto croccante e saporito

Le nuvole di drago, sebbene non siano il piatto più famoso della tradizione cinese, sono una delizia croccante che spesso accompagna la cucina orientale. Queste chips, dal sapore di frutti di mare, sono realizzate con farina di tapioca e gamberi frullati. Leggere e delicate, rappresentano un antipasto gustoso, anche se la loro preparazione richiede tempo e pazienza.

Ingredienti per 4 persone

300 g di gamberi

300 g di farina di tapioca

Sale q.b.

Olio di arachidi

Procedimento

Pulizia dei Gamberi: inizia pulendo i gamberetti, rimuovendo il carapace e il filo intestinale. Mettili in un mixer con un pizzico di sale e frulla fino a ottenere una crema omogenea. Preparazione dell’Impasto: aggiungi la farina di tapioca alla crema di gamberi e continua a frullare fino a ottenere un impasto compatto e liscio. Se il composto risulta troppo granuloso, aggiungi un po’ d’acqua; se troppo liquido, aggiungi altra farina. Formazione e Cottura: forma un salsicciotto con l’impasto, di circa 4 cm di diametro. Cuocilo a vapore per un’ora. Una volta freddo, avvolgilo nella pellicola trasparente e lascialo riposare in frigorifero per tutta la notte. Essiccazione: taglia il salsicciotto a fette sottili e disponile su una teglia da forno. Asciugale in forno ventilato preriscaldato a 60°C per circa un’ora. Frittura: friggi le fette in olio di arachidi fino a renderle croccanti e leggere. Servile calde, dopo averle fatte asciugare su carta assorbente.

Informazioni nutrizionali e consigli

Le nuvole di drago sono un antipasto nutriente grazie alla presenza dei frutti di mare. Nonostante la loro leggerezza, apportano circa 300 calorie per porzione, senza considerare l’olio della frittura. È consigliabile consumarle occasionalmente e accompagnarle con verdure crude per aumentare l’apporto di fibre e rallentare l’assorbimento dei grassi.

Proprietà nutrizionali

Le nuvole di drago, tipiche nella cucina orientale, sono composte principalmente da gamberi e farina di tapioca. La farina di tapioca, derivata dalla manioca, è ricca di carboidrati e amido, ma povera di proteine e vitamine, eccetto per piccole quantità di sodio, potassio, calcio, fosforo e ferro. I gamberi, invece, sono ipocalorici e ricchi di acidi grassi omega 3 e 6, essenziali per il sistema cardiocircolatorio, e vitamine, in particolare la B3.

Fosforo : 349 mg

: 349 mg Potassio : 266 mg

: 266 mg Sodio : 146 mg

: 146 mg Calcio : 110 mg

: 110 mg Magnesio : 39 mg

: 39 mg Selenio : 30 µg

: 30 µg Vitamina B3 : 3,20 mg

: 3,20 mg Vitamina A : 2 µg

: 2 µg Vitamina C: 2 mg

