Chiaretto Lounge: al via il Palio dedicato al vino rosa del lago di Garda

Il Consorzio Vini Bardolino inaugura a Lazise la Chiaretto Lounge: l’evento dedicato al più importante vino rosa del lago

Il Consorzio parteciperà al Palio del Chiaretto con la Chiaretto Lounge, uno spazio fronte lago dall’atmosfera rilassata, dedicato alla degustazione dei vini con un format inedito e a tre masterclass curate da Costantino Gabardi per scoprire le mille sfumature della denominazione

Chiaretto Lounge: un’esperienza sensoriale a 360°

Bardolino, 28 maggio 2024 – Dopo mesi di intenso rinnovamento e programmazione, il Consorzio Vini Bardolino annuncia la sua partnership con il Comune di Lazise per il Palio del Chiaretto, che si terrà domenica 2 giugno. Dalle ore 10.00 alle ore 17.00, presso la Dogana Veneta di Lazise, si aprirà la “Chiaretto Lounge”, uno spazio dedicato alla scoperta di tutti i vini di più di 50 produttori del Consorzio Vini Bardolino.

Accanto alla degustazione a cura di sommelier esperti e accompagnati da una selezione di finger food della tradizione enogastronomica locale, tre masterclass curate da Costantino Gabardi offriranno al pubblico la possibilità di approfondire le realtà e le eccellenze dei produttori del Consorzio Vino Bardolino:

ore 11.00 – “Rosato, non solo un colore”

ore 15.00 – “ I palati dei vini rosa non sono solo semplici”

ore 16.00 – “Rosati ed affinamento”

Alle 17.00 il Pink Party

La manifestazione si svolgerà nell’atmosfera unica della storica Dogana di Lazise, con una vista impareggiabile sul Lago di Garda. Al termine della giornata alle ore 17:00 si terrà il Pink Party, un evento di promozione che avrà come protagonisti i Giovani Produttori di Bardolino e organizzato da WINENOT dedicato agli appassionati più giovani in cui, oltre ai vini, saranno proposti cocktail a base di Chiaretto di Bardolino.

«La Chiaretto Lounge rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di promozione e di valorizzazione di un prodotto, il Chiaretto di Bardolino, che è prima di tutto espressione del suo territorio d’origine» afferma Fabio Dei Micheli, presidente del Consorzio. «Intercettare, educare e fidelizzare il consumatore locale ed internazionale all’interno di una location di pregio come quello della Dogana Veneta di Lazise è un’opportunità preziosa per tutta la filiera e un contesto unico per tutti i wine lover che vogliono conoscere la più importante espressione di vino rosa del lago di Garda ».

L’iniziativa è finanziata dal Complemento di Sviluppo Rurale per il Veneto 2023-2027.

Organismo responsabile dell’informazione: Consorzio per la tutela del vino Bardolino DOC.

Autorità di gestione regionale: Regione del Veneto, Direzione AdG FEA SR Bonifica e Irrigazione.

Fabio Dei Micheli Presidente Consorzio Vini Bardolino

Fonte: Ufficio stampa Consorzio Vini Bardolino