Campagna Amica a Vicenza: il miele protagonista

Attività ed informazioni sull’universo del miele ai visitatori dei mercati di Campagna Amica di contra’ Cordenons e Piazza Matteotti a Vicenza.

“Il dolce mondo delle api”

“Quando le api spariranno dalla faccia della terra, all’uomo resteranno pochi anni prima dell’estinzione”, un’affermazione attribuita ad Einstein e che pone questi piccoli insetti al centro di un ecosistema da cui dipende anche la nostra sopravvivenza.

In parte perché provvedono all’impollinazione dell’80% delle specie vegetali, salvaguardando la diversità alimentare, e di 39 delle più importanti monocolture, che altrimenti non esisterebbero, ma anche perché le api sono un animale sentinella per l’ambiente dal momento che rilevano la presenza di inquinanti in un raggio di volo assai ampio.

E, proprio con questo spirito, Coldiretti, Campagna Amica e Terranostra Vicenza, con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza, promuovono sabato 18 maggio dalle 10.30 alle 11.30 al mercato coperto di Campagna Amica di contra’ Cordenons 4 ed al mercato di Piazza Matteotti a Vicenza l’evento “Il dolce mondo delle api: l’universo del miele”.

Al mercato coperto, con il laboratorio didattico “Una ricarica di natura per le api”, a cura della Fattoria didattica Il Giglio Rosso di Arsiero, verranno preparate le bombe di semi per aiutare le api a svolgere il loro straordinario incessante lavoro.

In Piazza Matteotti, invece, Il Casale delle Erbe di Bolzano Vicentino illustrerà dei fatti curiosi che riguardano lo straordinario mondo dei piccoli insetti produttori di miele.

Vicenza, 17 maggio 2024

Matteo Crestani Giornalista