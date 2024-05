Breganze: il convegno “Trattiamo-ci bene”

DA 15 ANNI AL SERVIZIO DEL MONDO AGRICOLO

La nostra storia inizia nel 2009, quando Agridinamica nasce come azienda di consulenza per la sperimentazione agronomica, diventando presto il primo Centro Autorizzato per il controllo funzionale e la regolazione delle macchine irroratrici riconosciuto dalla Regione Veneto.

Qualche anno dopo si aggiunge lo Studio Tecnico, specializzato nella ricerca e nella gestione di contributi e finanziamenti a fondo perduto per le aziende agricole.

Vivere il settore da agricoltori, non solo come tecnici specialisti, è il nostro punto di forza per comprendere a pieno le difficoltà e le potenzialità che le aziende agricole custodiscono. E restituire, così, ai nostri clienti soluzioni che siano davvero tali.

L’agricoltura ci ha rubato il cuore, ma non amiamo stare fermi. In fondo, proprio per questo siamo Agridinamica. Nel tempo siamo cresciuti costruendo non solo nuovi servizi, ma anche solidi legami con il territorio. Questo ci ha permesso di qualificarci anche nella gestione di progetti di sviluppo rurale, in collaborazione con enti, associazioni e imprese del settore, per promuovere il territorio, le sue attività economiche e i suoi prodotti di qualità.