Arzignano: street food domenica 30 giugno in Piazza Marconi

Il sindaco Alessia Bevilacqua e l’assessore agli Eventi, Cultura e Turismo Giovanni Fracasso: “Torna uno degli appuntamenti più amati dell’Estate Inarzignano. Cibo da tutto il mondo nelle piazze del centro e ottima birra artigianale, musica e animazione. Un’ottima occasione per vivere assieme il centro di Arzignano”

Artasia Eventi, con il patrocinio del Comune di Arzignano, organizza uno street food che si svolgerà da venerdì 28 giugno a domenica 30 giugno in Piazza Marconi (il venerdì dalle ore 18 , il sabato e la domenica ore 12.00 alle 24.00).

Tanti truck con dell’eccellente cibo di strada accoglieranno i visitatori. Un appuntamento di grande originalità per le cucine internazionali presenti, che non dimentica le realtà gastronomiche regionali provenienti da tutta Italia.

Sarà possibile gustare: birra artigianale, hamburger, arrosticini abruzzesi, pesce fritto, bomboloni, gnocco fritto, pasta fresca, cucina argentina, patata a spirale, cucina brasiliana, cucina indiana, panino con salsiccia, cucina affumicata. Nello stesso posto si potranno gustare prodotti di Paesi diversi e posti lontani ed essere avvolti da tanti profumi e sapori.

Non perdere l’appuntamento con il divertimento in piazza! Il venerdì sera, la piazza si trasforma in una pista da ballo con la migliore disco music.

Gli altri giorni, lasciati incantare dall’animazione di un artista di strada sui trampoli, spettacoli di mangiafuoco e affascinanti performance di danza con ballerine.