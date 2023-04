Bell’Italia manifestazione eno-agro-alimentare a Bassano del Grappa

Bell’Italia una manifestazione ghiotta che dà l’occasione di conoscere ed acquistare le specialità eno-agro-alimentari del nostro splendido Paese.

Sabato 08 aprile “Bell’Italia” compie la sua settima tappa del 2023 a Bassano del Grappa. Un viaggio che inizia alla scoperta dei sapori dei prodotti tipici provenienti da tutte le regioni d’Italia.

Dal pomeriggio di sabato 08, a Lunedì 10 Aprile, Confesercenti del Veneto Centrale e la società di organizzazione eventi Explicom accompagneranno il pubblico e gli esperti, i giornalisti e gli appassionati in un viaggio alla scoperta della cultura enogastronomica, delle tradizioni culinarie e alimentari di ogni città italiana ma anche artigianato locale.

La manifestazione,

dopo l’ottimo risultato delle passate edizioni, ha l’obiettivo di promuovere la cultura enogastronomica italiana. Come? Trasformando la storica Piazza Libertà in un “unico, grande salone del gusto”. Attraverso, degustazioni, mostre mercato il pubblico diviene il protagonista di questo viaggio alla scoperta della straordinaria ricchezza che conserva la produzione agro alimentare italiana e non solo.

Il Presidente Confesercenti di Vicenza, Flavio Convento:

“Bell’Italia è una manifestazione che offre l’occasione per attrarre visitatori. Siamo felici di accogliere, nella suggestiva Bassano, tante persone che potranno gustare ottimi prodotti”.

Prosegue la Presidente di Confesercenti Bassano del Grappa, Letizia Bonamigo,

“Gusto, tradizione, questi sono degli aspetti importanti che Bell’Italia vuole far conoscere. In questa manifestazione vogliamo portare il sapore di Italia a tutti i Bassanesi e ai turisti che visiteranno Bassano in questo weekend Pasquale”.

La Sindaco Pavan:

“Bell’Italia torna a Bassano e siamo lieti di rinnovare l’ospitalità ad una manifestazione che negli anni ha offerto a molte persone l’opportunità di conoscere prodotti e tradizioni delle varie regioni italiane.

I prodotti tipici infatti ben si accompagnano alla conoscenza delle varie realtà regionali e attraverso le degustazioni e la conoscenza delle caratteristiche enogastronomiche delle zone d’Italia presenti avremo la possibilità di scoprire alcune delle ricchezze del nostro Paese”.

Negli stand si possono trovare i prodotti tipici: dal pecorino sardo, dai cannoli siciliani allo Speak Trentino… “Bell’Italia”, infatti, è una vera e propria mostra mercato di prodotti tipici regionali dedicata a tutti i golosi e agli amanti del prodotto tipico di qualità. I protagonisti dell’evento sono gli stessi espositori che trasformeranno il centro di Bassano del Grappa in un “Gustoso percorso” attraverso il quale scoprire il meglio delle produzioni alimentari tipiche regionali.

Orario di svolgimento della Mostra Mercato : dalle 09:00 alle 20:00

Fonte: Ufficio Stampa Confesercenti del Veneto Centrale