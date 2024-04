VKI®: la nuova era inizia con il progetto di ampliamento della sede di Altavilla

Tutte le novità del progetto di ampliamento – INIZIA LA NUOVA ERA DI VKI®

Finalmente ci siamo. La Nuova Era di VKI® inizia con il progetto di ampliamento della sede di Altavilla che diventa ufficialmente realtà.

Per realizzare il tutto ci sono voluti mesi di lavori, studio e attenta pianificazione. Senza contare la delicata fase di progettazione che ha preceduto l’avvio del cantiere. Un processo lungo che aveva un unico, grande obiettivo: rendere l’esperienza VKI® sempre più coinvolgente e adrenalinica, ogni giorno dell’anno.

Le idee che avevamo in mente sono diventate realtà e, da sabato 20 aprile, tutti hanno potuto vivere nuove emozioni, fuori e dentro la pista.

Ecco, quindi, le grandi novità presentate in questi giorni.

OUTDOOR

La sezione outdoor del nostro tracciato è stata rivoluzionata sotto vari aspetti. Nuove curve, nuovi rettilinei e punti di sorpasso disegnati per rendere ancor più appassionante ogni corsa.

Le curve, con ampiezza aumentata, avranno un ruolo fondamentale in questa nuova configurazione. Ecco perché ne abbiamo inserite di diverse tipologie. Tornanti, curve in percorrenza, curve e controcurve e curve a 90°. Nuove traiettorie da scoprire e memorizzare. Una nuova sfida con sé stessi e con gli altri piloti.

Ad amplificare le emozioni della sezione outdoor contribuiranno anche le nuove sezioni con variazione di pendenza. Un elemento in più per mettersi alla prova e accrescere l’adrenalina dell’esperienza in pista.

INDOOR

Di sicuro l’intervento che più ha rubato l’occhio. Con la realizzazione di una nuova area della nostra struttura abbiamo aumentato la superficie coperta e, di conseguenza, allungato il tracciato indoor.

In questa nuova area trova spazio una sezione inedita del nostro tracciato indoor sviluppata su due livelli, direttamente collegati al tracciato preesistente su tre livelli, anch’esso modificato nella sua configurazione.

In entrambe le sezioni trovano spazio nuove curve e nuovi punti di sorpasso, per un’esperienza in pista sempre migliore, tutto l’anno e a prescindere dal meteo.

AREA ESTERNA FOOD & DRINK

Le emozioni devono continuare anche quando non si è direttamente impegnati in pista. Abbiamo quindi ampliato anche la zona food & drink con una nuova area di 170mq collocata a ridosso della pista e affacciata sulla griglia di partenza.

Seguire le sessioni in pista sarà sempre più divertente, grazie anche a delle ampie vetrate che permetteranno al pubblico di seguire i kart non solo sul tracciato outdoor, ma anche nella nuova sezione indoor.

In totale avremo un’area esterna di 600mq che permetterà a tutti di immergersi sempre più all’interno dell’esperienza in pista e, allo stesso tempo, rilassarsi assieme agli amici prima e dopo la corsa.

La progettazione della nuova area è stata effettuata in collaborazione con MC Studio, specificatamente dall’architetto Marco Castegnero e dal geometra Nicolò Marin che, nel corso di questi mesi, hanno seguito passo passo l’avanzamento dei lavori e sono stati al fianco di VKI® nella realizzazione concreta del progetto.

ESPERIENZA

Fin qui abbiamo visto le novità riguardanti il tracciato e le strutture di VKI®. Ma ci sono anche tanti altri aspetti dell’esperienza in pista che sono stati rinnovati:

– il Format di esperienza in pista VKI® diventa 7 minuti di qualifica + 18 minuti di corsa. In questa maniera la qualifica diventa sempre più un momento di sfida col tempo e con sé stessi, lasciando poi maggiore spazio alla corsa vera e propria, il momento in cui l’esperienza in pista si completa e tocca il suo apice;

– nuove Safe Area in pista

dove ogni persona può fermare il kart in completa sicurezza ed eventualmente richiedere l’assistenza dei nostri marshal;

– nuove Blu Overtake Area

ben evidenziate in pista, per rendere più facile, intuibile e sicuro il cambio di traiettoria per chi ha ricevuto una bandiera blu e agevolare così il passaggio del kart più veloce alle sue spalle;

– nuove Bandiere elettroniche

Si tratta di pannelli a led, posizionati prima di una sezione a bassa visibilità, per segnalare eventuali pericoli o un’eventuale bandiera blu;

– è stato applicato un nuovo strato di resina su tutto il tracciato, sia indoor che outdoor. La resina è sviluppata interamente da VKI® e nasce da un approfondito studio fatto sui dati e le performance delle esperienze in pista. La sua formulazione garantisce un fondo uniforme e un’aderenza costante a prescindere dalle temperature; oltre a dare molto più grip, e quindi più sicurezza, permette di affrontare le curve senza avere la percezione di un kart che scivola;

– ottimizzazione del sistema di aspirazione dell’aria per migliorare sempre di più anche questo aspetto dell’esperienza indoor;

– nuovi serbatoi e nuovi sedili per i nostri kart per mantenere inalterate la comodità e la facilità di guida per chi scende in pista;

– restyling dei bagni a disposizione del pubblico. Per offrire maggiore comfort e attenzione ad ogni persona che sceglie di passare una serata in VKI®.

NUOVA AREA UFFICI

L’ultima novità del progetto di ampliamento riguarda la realizzazione di nuova area uffici. Spazi che aiuteranno il nostro team a lavorare sempre meglio, mantenendo l’organizzazione e la professionalità che ci contraddistingue.

Le novità sono tante. Quella che non cambia, però, è la nostra idea di divertimento in pista. Con le persone, e le loro emozioni, sempre al centro di tutto.

La Nuova Era di VKI® è solo all’inizio.

Responsabile Generale VKI®: “Siamo felici ed emozionati. Realizzare questo progetto di ampliamento per la sede di Altavilla è stata una vera sfida, vinta grazie alla passione e alla dedizione del nostro team che, giorno dopo giorno, ha dimostrato di credere nell’idea che avevamo in mente.

Siamo convinti di aver compiuto un ulteriore step nel rendere la nostra esperienza emozionante e coinvolgente per chiunque decida di passare una serata al VKI ®. I sorrisi visti in queste ore sono la testimonianza migliore di tutto ciò. Adesso, però, non è il momento di fermarsi. Questo, infatti, è solo il primo passo della Nuova Era di VKI®”.

Fonte Matteo Dani