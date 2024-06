Team Bassano vincente anche a San Marino

Oltre ai buoni esiti del Rally Lana Storico, lo scorso fine settimana l’ovale azzurro in bella evidenza grazie alla vittoria di “Lucky” e Pons nel terzo round del Tricolore Terra. Giugno va a chiudersi con altri cinque equipaggi in tre gare. Team Bassano.

“Lucky” e Fabrizia Pons

Corso in concomitanza col Rally Lana Storico, il San Marino Rally Historic valevole per il Campionato Italiano Rally Terra Storici ha visto la vittoria dell’equipaggio targato Team Bassano composto da “Lucky” e Fabrizia Pons su Lancia Delta Integrale 16V; per il duo detentore del titolo delle 4 Ruote Motrici, la vittoria nel rally sanmarinese è arrivata nonostante un capottamento lungo la quarta prova speciale, episodio che ha rischiato di veder sfumare il successo col quale viene consolidato il primato in campionato con due gare ancora da disputare.

Poca fortuna, invece, per il secondo equipaggio del Team Bassano, quello composto da Andrea Zaupa e Maurizio Scaramuzza su Ford Escort RS, ritirati nel corso della quarta speciale.

Due rallies moderni ed uno storico sono in programma nell’imminente fine settimana e cinque saranno i portacolori della scuderia capitanata da Mauro Valerio; tre, quelli che correranno al Rally Golfo dell’Asinara in Sardegna: Pietro Pes di San Vittorio su Opel Kadett GSI navigato da Stefano Cirillo, il fratello Enrico con Nicola Romano e la Peugeot 205 Rallye ed infine Leopoldo Di Lauro e Giovanni Nuvoli con la Fiat Ritmo 130 TC.

A Verona si disputa il Rally Due Valli titolato CIAR Sparco al via del quale si schierano Nicola Patuzzo ed Alberto Martini con una Peugeot 208 R5, mentre al Rally di Castiglione Torinese saranno in gara Maurizio Cochis e Milva Manganone con una Fiat 600 Sporting.

Domenica scorsa

Si è anche disputata la gara di Campionato Italiano Velocità all’Autodromo di Misano Adriatico; nel 1° Raggruppamento Fulvio Luca Bressan su BMW 1602 si è classificato in seconda posizione. Nel terzo erano in gara Roberto Piatto su Fiat Ritmo 75 con la quale ha realizzato la nona prestazione assoluta e la seconda di classe, mentre per Roberto Grassellini su Opel Kadett GT/e è arrivata la vittoria della propria e l’undicesima posizione nella generale.

www.teambassano.com

Romano d'Ezzelino (VI), 27 giugno 2024

