Team Bassano: un quintetto di gare nel prossimo fine settimana

I portacolori della scuderia capitanata da Mauro Valerio impegnati nel prossimo fine settimana con una dozzina di auto, in quattro diversi rallies e alla “Trento – Bondone” – Team Bassano.

Fine settimana “caldo” anche se non altrettanto a livello meteorologico per il Team Bassano, impegnato coi propri tesserati in cinque competizioni in programma da venerdì a domenica prossima: quattro rallies ed una cronoscalata.

Il gruppo più consistente, forte di sette equipaggi, sarà in gara al Rallye San Martino Historique che propone sette prove speciali tra venerdì e sabato prossimi; ad aprire l’elenco è la Lancia Stratos di Antonio Fassina e Marco Verdelli seguita dall’Opel Ascona 400 di Tiziano Nerobutto con Cristian Stefani alle note e subito dietro partirà la Ford Sierra Cosworth 4×4 di Giorgio Costenaro e Lucia Zambiasi.

Scorrendo l’elenco iscritti si trova poi la Porsche 911 RS di Claudio Zanon e Maurizio Crivellaro, stessa vettura che utilizzeranno Antonio ed Eva Orsolin; presente anche l’Alfa Romeo Alfetta GTV di Gianluigi Baghin e Greta Graziani, seguita dalla Lancia Rally 037 di Umberto Scariot e Roberto Simioni.

Si passa poi al Rally di Reggello

Coppa dell’Olio al via del quale si schierano Stefano Bartoloni e Cinzia Giacopelli su Autobianchi A112 Abarth, mentre al “Nebrodi” in provincia di Messina sarà di scena la Porsche 911 RS di Marco e Gianluca Savioli. Un quarto rally, il Valli Ossolane con sola validità per auto moderne, conta tra gli iscritti la Suzuki Swift di Denis Letey e Sylvie Lale Murix.

La rassegna si completa tornando idealmente in provincia di Trento dove domenica si correrà l’edizione 2024 della cronoscalata “Trento – Bondone” al via della quale vi saranno Giampaolo Basso su Porsche 911 RS e Roberto Piatto con la Fiat Ritmo 75.

Nello scorso fine settimana l’Autodromo di Pergusa in Sicilia ha ospitato la gara di Campionato Italiano Velocità Auto Storiche nella quale hanno corso Raffaele e Salvatore Picciurro alternandosi alla guida della Porsche 935 con la quale si sono classificati al terzo posto nel 3° Raggruppamento.

A Bologna, infine, si è disputata la “Targa AC Bologna” valevole per il Tricolore della regolarità classica; in gara per il Team Bassano c’erano Andrea Giacoppo e Lisa Oliviero su Autobianchi A112 Abarth con la quale si sono piazzati diciassettesimi assoluti.

Romano d’Ezzelino (VI), 13 giugno 2024

