Team Bassano: “Rally di Salsomaggiore” e “Alpe del Nevegal”

Entrambi al traguardo i due equipaggi impegnati nel rally parmense. Meno bene è andata nella cronoscalata bellunese dove il solo Fazio Tirrozzo conclude la gara.

Anche nell’ultimo fine settimana di luglio il Team Bassano ha avuto dei suoi portacolori impegnati in un paio di gare: il Rally Storico di Salsomaggiore Terme e la cronoscalata “Alpe del Nevegal”.

Rally Storico di Salsomaggiore Terme

Al rally corso in provincia di Parma e valevole per il T.R.Z. della Seconda Zona, erano in gara due equipaggi entrambi al traguardo dopo le sette prove speciali disputate tra sabato e domenica scorsa. Per Massimo Voltolini Archetti e Giuseppe Morelli in gara con la nota Porsche 911 SC Gruppo 4, è stato un rally senza particolari difficoltà portato al termine in sesta posizione assoluta, che è valsa loro la vittoria nel 3° Raggruppamento e nella classe di appartenenza.

Buona anche la prestazione di Fabio Garzotto e Andrea Sbaichiero con la Lancia Delta Integrale 16V Gruppo A con la quale hanno chiuso noni assoluti e terzi di classe grazie anche ad un buon recupero dopo un inizio di gara non convincente. Le prestazioni dei due equipaggi hanno anche fatto sì che il Team Bassano riuscisse ad aggiudicarsi la classifica riservata alle scuderie.

Alpe del Nevegal

Tre erano invece i piloti impegnati nella cronoscalata “Alpe del Nevegal” corsa in abbinamento alla gara per auto moderne valevole per il CIVM Nord. L’unico a tagliare il traguardo nelle due manche di gara è stato Salvatore Fazio Tirrozzo, trentaseiesimo nella generale, ma primo di classe con la sua Fiat 128 Sport Gruppo 2. Poca fortuna per Enrico Gaspari su Alfa Romeo 33 Gruppo A, fermo nel corso della prima salita di gara, come anche per Umberto Scariot costretto al ritiro nella seconda, dopo aver realizzato il settimo tempo assoluto nella prima al volante della Lancia Rally 037.

2° Rally Valli Oltrepò Historic

Nel prossimo fine settimana si correrà il 2° Rally Valli Oltrepò Historic, al via del quale saranno quattro gli equipaggi dall’ovale azzurro. Sulle strade amiche cercherà sicuramente di mettersi in luce Ermanno Sordi con la Porsche 911 SC/RS dove avrà Francesco Zambelli a dettargli le note; saranno poi della partita Tiziano Nerobutto e Cristian Stefani su Opel Ascona 400 con la quale vinsero la gara lo scorso anno, Nicola Salin e Giulia Cova su Porsche 911 RS e, infine, Lisa Meggiarin e Silvia Gallotti con la Fiat 127 Gruppo 2. Otto le prove speciali per 67,55 chilometri cronometrati con partenza e arrivo a Casteggio (PV).

