Scuderia Palladio: missione compiuta al Due Valli per Bottoni e Peruzzi

Il duo del “gatto col casco” su Skoda Fabia RS, chiude al nono posto assoluto l’esperienza nel rally veronese titolato CIAR Sparco – Scuderia Palladio.

Entrare nei dieci della classifica finale del Rally Due Valli era l’obiettivo che si erano prefissati Federico Bottoni e Sofia Peruzzi, in gara con la Skoda Fabia RS Rally2 gommata Michelin e messa loro a disposizione da PA Racing.

Al termine di una gara decisamente impegnativa, condizionata anche dalle elevate temperature esterne, per i portacolori della Scuderia Palladio la classifica assoluta ha decretato la nona posizione ed il conseguimento di quanto messo nel mirino prima della partenza.

Federico Bottoni

“Siamo decisamente appagati, Sofia ed io, dal risultato finale – racconta Bottoni – anche se non mi sento soddisfatto appieno della prima parte di gara, la tappa del venerdì, per non aver dato il massimo sin dai primi chilometri. D’altro canto, però, penso di aver corso una buona seconda tappa. Il tempo fatto registrare nel secondo passaggio della lunga Bolca posso definirla la ciliegina sulla torta.

Pur essendo la Coppa di Zona il nostro obiettivo, è stato molto stimolante ed utile il confronto coi protagonisti del Campionato Italiano Assoluto Rally. Con i punti acquisiti siamo tornati in testa alla Serie.

Ringrazio PA Racing per l’ottima vettura messaci a disposizione, come anche Michelin per le gomme. Il ringraziamento viene esteso alla Scuderia Palladio, agli sponsor, ai sostenitori e, non ultimi, ai nostri genitori”.

Grazie al buon passo adottato nella seconda tappa, Bottoni e Peruzzi si sono classificati noni assoluti facendo registrare un ottimo settimo tempo assoluto sulla “Bolca 2”. Dove il distacco dagli equipaggi che corrono il Campionato è stato notevolmente ridotto rispetto al primo passaggio.

Bottoni è anche il primo conduttore veronese al traguardo e, a due gare dall’epilogo, Città di Bassano e Trentino Rally, si è riportato in testa alla Coppa ACI Sport della Quarta Zona.

Immagini realizzate da Mario Leonelli

Vicenza, 1 luglio 2024

