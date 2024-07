Dopo l’esperienza alla cronoscalata torinese, il “gatto col casco” fa rotta verso Austria e Friuli Venezia Giulia dove si correranno il Rallye Weiz e l’Alpi Orientali – La Scuderia Palladio Historic punta verso Est

È stata la cronoscalata “Cesana – Sestriere” ad aprire domenica scorsa il mese di luglio per la Scuderia Palladio Historic, presente alla gara piemontese con due suoi portacolori.

Alla celebre corsa in salita valevole per il Campionato Italiano Velocità Salita Auto Storiche era presente per la prima volta Umberto Pizzato con la sua Porsche 911 RS che ha portato in quarta posizione di classe e sesta di 2° Raggruppamento, salendo al Colle con la ventitreesima prestazione cronometrica assoluta.

Buona è stata anche la gara di Luciano Rebasti al volante della Fiat Abarth 1000 TC del 1° Raggruppamento con la quale si è aggiudicato la propria classe, la T1000, grazie anche ad un progressivo miglioramento della prestazione in gara rispetto alla prima manche di prova, l’unica corsa su fondo asciutto.

Due importanti appuntamenti

Il mese prosegue proponendo due importanti appuntamenti, entrambi dall’importante titolazione: il Rallye Weiz valevole per il Campionato Europeo e l’Alpi Orientali, titolato CIRAS.

Il primo si correrà in Austria tra giovedì 11 e sabato 13 prossimi e vedrà al via l’Audi “quattro” di “Zippo” e Nicola Arena che cercheranno nel quinto round della Serie continentale di consolidare il primato sia nella classifica assoluta che in quella di 3° Raggruppamento. Tredici le prove speciali da affrontare per poco più di 150 chilometri cronometrati.

Si correrà, invece, tra sabato e domenica l’edizione 2024 del Rally Alpi Orientali Historic, sesto atto del Campionato Italiano Rally Auto Storiche. A competere nelle due tappe con partenza e arrivo a Cividale del Friuli ci saranno Antonio Regazzo e Mauro Peruzzi con la Fiat 131 Abarth.

