Sandonauto sceglie CUOA per la formazione dei suoi responsabili

Sandonauto, in un periodo in cui le imprese sono chiamate a impattare meno sull’ambiente, ad attuare la trasformazione digitale e a tenere in maggiore considerazione il benessere dei lavoratori, restando competitive sul mercato e possibilmente crescendo, diventano essenziali una buona governance, una leadership riconosciuta e rispettata, la coesione del gruppo.

Sandonauto

Questo il convincimento che ha mosso Sandonauto, punto di riferimento nel Nordest per l’assistenza, la manutenzione, la riparazione e il lavaggio di flotte e veicoli commerciali ed industriali.

L’azienda ha richiesto al CUOA un percorso volto proprio a rafforzare questi aspetti e a fornire così ai responsabili gli strumenti utili per sviluppare una squadra manageriale unita e orientata al raggiungimento degli obiettivi aziendali.

CUOA Business School da anni supporta le imprese con progetti costruiti su misura e personalizzati in base alle aziende. Nel caso specifico è stato studiato un percorso che prevede la partecipazione a tre moduli formativi.

Dedicati a:

strategie di leadership ,

, sviluppo di competenze per far crescere la produttività e la motivazione ,

, velocizzazione dei flussi di comunicazione per facilitare la relazione tra le risorse.

Nello stile di CUOA, i corsi teorici saranno alternati con role play e lavori di gruppo così da dare un approccio quanto più concreto alla formazione. Al termine del progetto verrà fornito un apposito certificato.

Federico Rorato

“In Sandonauto, crediamo che la formazione interna sia un pilastro fondamentale per il nostro successo: investire nella crescita professionale delle nostre risorse umane significa costruire una squadra consapevole, coesa e motivata e, di conseguenza, migliorare continuamente la qualità dei servizi che offriamo”, afferma Federico Rorato, Amministratore Unico di Sandonauto. “Questo percorso formativo con CUOA rappresenta un passo importante verso un futuro di eccellenza e innovazione continua per Sandonauto”.

Nora Sperotto

“La formazione continua è la leva strategica per l’eccellenza operativa. Per questo da anni affianchiamo le aziende con progetti personalizzati che puntano a dare alle organizzazioni visioni e strumenti condivisi – afferma Nora Sperotto, Responsabile Progetti Custom di CUOA – Il percorso realizzato con Sandonauto punta ad aumentare la produttività e a rendere il clima aziendale ancora più positivo. Questo si riflette direttamente e rapidamente nella qualità del servizio al cliente. La sinergia tra formazione e applicabilità immediata e concreta al contesto aziendale è la nostra caratteristica distintiva. Per garantire questo risultato abbiamo implementato un processo di accompagnamento costante dei nostri clienti”.

CUOA Business School

CUOA Business School è la scuola di management di più antica tradizione in Italia, nata a Nordest, e oggi proiettata a livello nazionale. Si propone nel mercato nazionale e internazionale con attività e percorsi di formazione che rispondono alle nuove sfide professionali e promuovono lo sviluppo di nuovi modelli di business.

La sua offerta include:

MBA e master, corsi executive e progetti su misura per le imprese, i professionisti e i manager; formazione e consulenza per l’area banking e finanza;

progetti in collaborazione con Istituzioni estere per l’internazionalizzazione delle imprese; attività per lo sviluppo manageriale delle Pubbliche Amministrazioni;

diffusione della cultura del Lean Management in Italia.

Centro formazione, affiancamento e ricerca sui temi dell’imprenditorialità, con un particolare focus sulle imprese familiari e sulle famiglie imprenditoriali.

Con oltre 66 anni di esperienza nell’alta formazione per lo sviluppo delle competenze manageriali e imprenditoriali, è oggi aggregatore delle eccellenze formative nazionali, con il progetto CUOA University Network Business School.

Sono 17 le Università che hanno aderito come sostenitrici della scuola. Tutte e nove le Università del Nordest Italia, a testimonianza del forte legame con il territorio (Libera Università di Bolzano, SISSA di Trieste, Università Ca’ Foscari di Venezia, Università di Padova, Università di Trento, Università di Trieste, Università di Udine, Università di Verona, Università IUAV di Venezia); nel Centro Italia l’Università di Siena e La Sapienza di Roma; nel Nord Ovest del Paese il Politecnico di Torino, l’Università di Genova e l’Università di Milano Statale. Nel Sud Italia le Università di Foggia, Bari e di Palermo. Si tratta di un modello di grande originalità e unico nel panorama italiano.

Altavilla Vicentina, 24 giugno 2024

SANDONAUTO

Con cinque sedi strategicamente posizionate nelle province di Treviso e Venezia, Sandonauto offre un servizio completo e specializzato per soddisfare

le diverse esigenze del mondo truck. I clienti possono contare sul rispetto di elevati standard operativi e di qualità. In ogni sede si applicano rigorosi protocolli e procedure, il personale è altamente qualificato e vengono utilizzate attrezzature all’avanguardia.

Grazie alla presenza multi-sede, alla diversificazione dei servizi e ai brand partner Sandonauto soddisfa molteplici esigenze. Contribuendo allo sviluppo e alla crescita sia dell’azienda, sia del settore.