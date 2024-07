Bassano del Grappa (VI), 20-21 settembre 2024 – Rally Città di Bassano 2024 con tante novità

Il presidente Grandesso in versione oracolo di Ca’ Dolfin: “I cambiamenti fanno bene ma non proprio tutti…” Resta il rammarico per una forzata rinuncia allo Storico che interrompe la bella tradizione avviata nel 2006. “Ma speriamo sia solo un arrivederci ai nostri appassionati cultori della specialità”

41° Rally Città di Bassano

E’ tempo di cominciare il conto alla rovescia per il 41° Rally Città di Bassano, quest’anno in calendario venerdì 20 e sabato 21 settembre come settima e penultima tappa del Trofeo Italiano Rally. Tante le novità sul tappeto, iniziando dal cambio al vertice di Bassano Rally Racing.

Vero è che il passaggio di consegne tra Narciso Paccagnella e Paolo Grandesso è stato fatto ancora a gennaio. Ma il “delfino del Pacca”, nominato presidente, sta sperimentando adesso la sua prima prova ufficiale come team leader della complessa macchina organizzativa.

“Siamo sempre gli stessi, uniti e compatti, solo si è spostato il peso della principale responsabilità. I cambiamenti fanno bene, ma non proprio tutti…”. Grandesso in versione oracolo di Ca’ Dolfin lascia solo intuire succose novità di percorso mentre la logistica rimarrà invariata, con quartiere generale della corsa all’Hotel Glamour e parco assistenza attorno al PalaUbroker dove gioca l’Hockey Bassano.

Ma è più esplicito nel rammarico per una forzata rinuncia al Rally Storico Città di Bassano, che dal 2006 al 2023 ha affiancato la gara moderna, raddoppiando lo spettacolo e facendo lievitare il numero degli iscritti a picchi record.

“Siamo stati fra i primi a far partire un rally storico e gli abbiamo dato valore e continuità. Peccato dover interrompere la tradizione, ma speriamo sia solo un arrivederci ai nostri appassionati cultori della specialità”.

Tanto forte il comune senso del traverso per l’arcipelago vicentino che Bassano Rally Racing ha pensato di affidare la comunicazione social alla Retakes di Marostica, agenzia avviata da Elia De Guio, navigatore professionista, e Sonora Mozzato, un’apprendista sul sedile di guida.

“Largo ai giovani” chiosa l’oracolo, “senza trascurare la vecchia guardia!”.

Bassano del Grappa (VI), 5 luglio 2024

In copertina foto premiazioni anno 2023 Rally Città di Bassano