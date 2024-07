Museo Nicolis a Villafranca di Verona

Quando il sole è troppo caldo o la pioggia cade incessantemente, il Museo Nicolis di Villafranca di Verona è il luogo ideale per trascorrere una giornata indimenticabile e al riparo da ogni imprevisto! Visitare un luogo culturale è la scelta ottimale per arricchire il proprio spirito e la propria conoscenza in una piacevole giornata estiva.

IL MUSEO NICOLIS

LA SOLUZIONE PER OGNI CONDIZIONE METEO

Immergetevi nella storia del ‘900 in un ambiente magico a pochi chilometri dal Lago di Garda e dalla città di Verona. Un ampio parcheggio gratuito vi garantirà facile accesso al Museo.

Il Nicolis è la meta originale per dare valore al tempo libero, passeggiando immersi nella grande bellezza del design di centinaia di auto, moto, bici d’epoca e non solo. Storie, curiosità e invenzioni del XX secolo racchiuse in 6.000mq. Potrai scoprire la prima automobile: la Benz del 1886 che sconvolse la vita dell’uomo , il primo scooter: lo Skootamota Abc del 1919 indicato per chi indossava “le sottane” come quelle delle signore e dei prelati e la prima bicicletta: la Draisina dell’800 senza pedali e senza catena, nata per far divertire i giovani aristocratici. Potrai ammirare anche una delle primissime auto elettriche come quella che usava “Nonna Papera” che già agli inizi del secolo scorso era un mezzo diffuso.

Fanno parte della collezione inoltre 200 auto d’epoca, 114 biciclette, 104 motociclette, 500 macchine fotografiche, 100 strumenti musicali, 102 macchine per scrivere, un’area militare con cimeli della Prima e Seconda Guerra Mondiale, modellismo e una rara collezione di 106 volanti di Formula 1.

“1000 Miglia by Mailander”

Potrai anche fare un tuffo nei favolosi anni 50, tra automobili, foto d’epoca e ambientazioni come l’ufficio del giornalista e il Bar Sport: sali sulla nostra BMW Isetta del 1957 per farti un selfie! Indossa occhiali, cappello e foulard per uno scatto unico. Fino ad ottobre sarà visitabile anche la mostra “1000 Miglia by Mailander” in cui è ambientata questa fantastica scenografia.

Non lasciate che il caldo o la pioggia vi fermino!

Venite a scoprirci per godervi una giornata all’insegna della cultura, del relax e del divertimento.

Trovate tutte le informazioni sul nostro sito www.museonicolis.com

Museo Nicolis | Villafranca di Verona | Via Postumia, 71

Dal martedì alla domenica, dalle 10:00 alle 18:00 continuato. Chiuso il lunedì.

Link alle Tariffe INTERO €14 | RIDOTTO € 12 | BAMBINI 6-10 ANNI € 6 | 0-5 ANNI OMAGGIO

