Si chiude con l’ennesimo riconoscimento un anno “da Leggenda” – La Leggenda di Bassano premiata con la Manovella d’Oro 2023

Si sono tenute venerdì sera a Torino, presenti i vertici federali, le premiazioni dell’Automotoclub Storico Italiano per la stagione 2023.

Grande attesa per la consegna della Manovella d’Oro, l’importante riconoscimento che l’ASI attribuisce ai club organizzatori che si sono distinti per la qualità dell’evento da loro proposto, in termini di partecipazione, valorizzazione del territorio e dell’aspetto storico culturale della manifestazione.

Dopo il grande successo de La Leggenda di Bassano – Trofeo Giannino Marzotto 2023, coronato dall’assegnazione del trofeo Best in Classic di Ruoteclassiche lo scorso Novembre, il Circolo Veneto AutoMoto d’Epoca può fregiarsi per l’ottavo anno consecutivo del titolo. Oltre all’attribuzione unanime, la giuria ha assegnato al Club anche il Premio Qualità, novità di quest’anno, consegnato al presidente Stefano Chiminelli per l’impegno e l’attività svolta dal CVAE, con un focus sulla promozione del motorismo storico, sull’attività a favore del sociale e dell’ecosostenibilità.

“Condivido questi importantissimi riconoscimenti con tutto il mio Club”, ha dichiarato Chiminelli al termine della cerimonia, “che premiano l’impegno, la passione e la professionalità del direttivo e di tutti i volontari: con il loro contributo, ci permettono di realizzare numerose attività con uno standard qualitativo di eccellenza che pone il CVAE al vertice nel panorama italiano del motorismo storico e del mondo ASI. Ma non vanno dimenticati i nostri soci più giovani, la cui passione ci permette di guardare al futuro con serenità e fiducia”.

Si chiude, dunque, idealmente un’annata straordinaria ma, chiosa Chiminelli, “il meglio deve ancora venire”.

L’appuntamento è per il 27 giugno, con la ventinovesima edizione de La Leggenda di Bassano, a breve sul sito i dettagli dell’itinerario e il programma completo della manifestazione.