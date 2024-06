La Leggenda di Bassano: la presentazione ufficiale

Ospiti di rilevo alla conferenza stampa a Villa Apollonio – Lo splendido contesto di Ca’ Apollonio Heritage ha ospitato stamani la conferenza stampa di presentazione della 29esima edizione de La Leggenda di Bassano – Trofeo Giannino Marzotto, la manifestazione turistico-culturale con cento selezionatissime “barchette” d’epoca da dodici nazioni, ai nastri di partenza giovedì 27 giugno da Villa Caffo Navarrini a Rossano Veneto.

La Leggenda di Bassano è tra gli eventi ASI Circuito Tricolore, che riunisce le eccellenze del calendario dell’Automotoclub Storico Italiano.

Tante le novità di questa edizione, con la consueta attenzione alla qualità del parco auto e alla valorizzazione del territorio.

Stefano Chiminelli

Presidente del Circolo Veneto Automoto d’Epoca, club organizzatore dell’evento, ha aperto l’incontro sottolineando l’alto livello delle vetture presenti: “A ogni edizione alziamo il tiro; quest’anno tra le partenti avremo quattordici Bentley. Così tante, in un’unica manifestazione, non si sono mai viste; un esemplare arriva persino dalla California”. Altra vettura da menzionare, la Ferrari 225 S Spyder Vignale: “Un’auto da favola, ex Vittorio Marzotto, che vinse nel 1952 l’unico GP di Montecarlo corso con le vetture Sport”.

Il presidente Chiminelli ha poi ribadito il ruolo fondamentale dell’ecosostenibilità nella manifestazione. “Quest’anno La Leggenda di Bassano sposa l’attenzione all’ambiente con due importanti collaborazioni: Ca’ da Roman, la tenuta vitivinicola di Ca’ Apollonio, creatrice di vini zero-chimica, e VAIA, l’azienda che dal milione di metri cubi di legna, provenienti dagli alberi distrutti nel 2018 dall’omonima tempesta, ha avuto l’idea di produrre un amplificatore musicale.

Un oggetto dall’anima nobile e dal design accattivante, che sarà donato in versione personalizzata a ogni partecipante, A ciascun omaggio è associata la messa a dimora di un albero, e il ricevente potrà seguirne la crescita attraverso un QRcode”.

Non solo

Durante una suggestiva cerimonia in Trentino, saranno messi a dimora centocinquanta esemplari di abete rosso della Val di Fiemme, mentre il quartetto Seviane, diretto dal Maestro Sebastiano Vianello Mirabello, eseguirà brani che spaziano da Vivaldi a Piazzolla. L’impianto degli abeti contribuirà ad azzerare le emissioni prodotte dalle auto durante i quattro giorni della manifestazione.

Inoltre, alcune vetture saranno alimentate con il bio carburante di Sustain Fuels: un ulteriore passo verso un utilizzo sostenibile della propria auto d’epoca.

“Abbiamo raccolto intorno alla Leggenda alcune eccellenze del territorio, tra le quali ci fa piacere menzionare la new entry Security Lab Italia, azienda leader nel mondo della safety e del luxury interior design”, ha concluso Stefano Chiminelli.

Marco Zonta

Il sindaco di Rossano Veneto, Marco Zonta, ha preso poi la parola sottolineando l’orgoglio di ospitare la partenza e l’arrivo de La Leggenda a Villa Caffo Navarrini: “Amiamo mantenere viva le tradizione delle nostre dimore storiche, come la vostra manifestazione mantiene viva la passione per il motorismo d’epoca”, ha dichiarato il primo cittadino del comune vicentino.

Massimo Vallotto

Patron di Ca’ Apollonio, ha motivato il sostegno della sua realtà alla manifestazione: “Le auto storiche sono nei nostri cuori, ma abbiamo aderito con convinzione alla Leggenda di Bassano per l’attenzione all’ambiente che la caratterizza, e ci caratterizza. Come noi, La Leggenda sa dare un senso all’heritage, proiettandolo nel futuro”.

Aldo Serena

Mito del calcio e gentleman driver, ha chiuso l’incontro con un ricordo personale: “Mi sono appassionato al mondo dell’auto d’epoca durante gli anni passati a Torino, e quando sono tornato a Montebelluna ho continuato a coltivare questa passione associandomi al CVAE”.

Miki Biasion

La manifestazione accoglierà personalità del mondo dell’auto: testimonial dell’evento sarà il campione del mondo rally e brand ambassador di Eberhard & Co., Miki Biasion, alla guida di una Dallara Stradale che farà da apripista, e sarà presente anche il campione italiano rally del 1982, Tonino Tognana.

Portabandiera tra le gentlewomen driver sarà la nota esperta di auto classiche, l’ingegnera Laura Kukuk, che arriverà dalla Germania per vivere e raccontare le emozioni di questa quattro giorni tra le Dolomiti.

Fondamentale il supporto di tutti gli sponsor e delle istituzioni che hanno concesso il loro patrocinio: la Regione Veneto, i comuni di Bassano del Grappa e Rossano Veneto, oltre ai patrocini di ASI Circuito Tricolore, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, della Cultura, dell’ANCI, della Città dei Motori e della FIVA.

Romano d’Ezzelino (VI), 11 giugno 2024

Fonte La Leggenda di Bassano