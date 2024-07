Industrial Cars è il nuovo main partner del Rally Città di Bassano

41° RALLY CITTA’ DI BASSANO – Il Città di Bassano 2024 è Industrial Cars – Soddisfazione per l’accordo di partnership con l’importante concessionaria di Thiene. Così la preparazione della gara prosegue a gonfie vele e con grande serenità

Coprirsi le spalle. Il vecchio adagio funziona sempre e Bassano Rally Racing si è scelta un “golfino” aderente.

Industrial Cars

Concessionaria Iveco, Fiat Professional, Piaggio Commercial, è il nuovo main partner del Rally Città di Bassano, accordo con opzione di rinnovo se tutto girerà per il meglio.

La nota ufficiale

“Siamo grati all’azienda di Thiene, che fa parte del Gruppo Ceccato – sottolinea il sodalizio bassanese – per il supporto garantito alla nostra competizione e nel contempo ringraziamo chi ci ha sostenuto finora”. Non si fa mistero a Ca’ Dolfin di quanto siano importanti i contributi dei privati, grandi e piccoli, per organizzare una competizione di livello eccelso che comunque, “storicamente”, beneficia di una vasta platea d’iscrizioni con relative tasse gara. Solo che quest’anno gli storici non ci saranno, meglio non sfruculiare sull’argomento e pensare positivo guardando avanti.

Trofeo Italiano Rally

Ciò che sarà il 41° Rally Città di Bassano (20/21 settembre) nella dimensione cadetta della serie asfalto di Acisport – settima delle otto gare in calendario – non è al momento prevedibile. Di certo catturerà come al solito frotte di concorrenti locali decisi a battersi in una sfida che si è guadagnata il rango di “Mundialito del Nordest”, attirando anche numerosi equipaggi della Mitteleuropa.

Bassano del Grappa (VI), 30 luglio 2024

