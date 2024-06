Historic Club Schio: LXI° Anello del Paradiso “Memorial Gian Luigi Saccardo”

Rally dei veicoli ante 1945 – LXI° Anello del Paradiso “Memorial Gian Luigi Saccardo” – Sabato 29 e domenica 30 giugno si svolgerà il LXI° Anello del Paradiso “Memorial Gian Luigi Saccardo”, raduno riservato a autovetture e motociclette costruite entro il 1945, organizzato dall’Historic Club Schio.

Guidati dai principi per cui le vetture d’epoca non debbano finire la loro esistenza esposte in un museo ma meritino di solcare le strade nell’ammirazione della loro tecnica, carrozzeria e della loro eccellente funzionalità, il club si continua il pensiero dello scledense Gian Luigi Saccardo, antesignano del collezionismo delle auto d’epoca a partire dagli anni Sessanta del secolo scorso, oltre che organizzatore dei primi raduni di automobili d’epoca come l’Anello del Paradiso (1963) e raid delle Ville Vicentine.

LXI° Anello del Paradiso

Per importanza del raduno e per la rarità delle vetture che parteciperanno, l’evento è inserito nel calendario ASI – Automotoclub Storico Italiano – nella categoria “Rally delle veterane”.

Il raduno inizierà sabato mattina presso l’Hotel Tiepolo di Vicenza con partenza alle 8,30 in direzione del santuario della Madonna di Monte Berico per una breve sosta nell’antistante piazzale così da ammirare la bellezza della città che ospita tra le più prestigiose opere di Andrea Palladio.

Equipaggi e vetture percorreranno le strade dei colli Berici immergendosi nella natura che porta, con i suoi frutti, a piccole ma prestigiose aziende agricole, per poi visitare la Cantina del Rèbene di Zovencedo dove vini ed olio di oliva rappresentano il risultato del certosino lavoro della terra, secondo i tempi scanditi dal tempo contadino.

Un ulteriore percorso panoramico accompagnerà la compagine fino al Ristorante “Piccolo Mondo” per un pranzo rilassante e fare riposare le antiche meccaniche. Due Buick saranno partecipanti a tutto l’evento, una del 1909 e una del 1916 giunte per l’evento direttamente da Torino.

Il dopo pranzo, sempre attraverso i colli Berici, condurrà le vetture fino Vicenza, omaggiando con un virtuale inchino Villa Almerico Capra detta La Rotonda, incommensurabile opera del Palladio. Per poi raggiungere, dopo un cambio d’abito dei partecipanti, il centro storico passando per Porta Castello. Le vetture saranno poi esposte in Piazza Matteotti di fronte al Palazzo Chiericati.

Gli ospiti visiteranno il Teatro Olimpico cui seguirà una visita libera del centro storico e la cena di gala al Ristorante Palazzo Garzadori.

Piazza dei Signori

Alle 21.00, si svolgerà il defilè d’eleganza in Piazza dei Signori dove una giuria composta da illustri ospiti, giudicherà il migliore abbinamento veicolo d’epoca e abito d’epoca. Ad apertura la presentazione dell’auto più antica: una Isotta Fraschini del 1908 appartenuta proprio a Gian luigi Saccardo.

La domenica gli equipaggi ripartiranno dall’Hotel Tiepolo di Vicenza per un pittoresco percorso collinare fino a Palazzo Barbaran di Castelgomberto. Pausa caffè con il supporto della Pro Loco.

Per le avventurose veterane, arriverà una prova più virile tra strade collinari con destinazione Villa Cordellina Lombardi a Montecchio Maggiore. Qui si ammirerà la prestigiosa architettura su disegno di Giorgio Massari e Francesco Muttoni, oltre agli affreschi dipinti da Giambattista Tiepolo.

A conclusione della mattinata, la destinazione finale sarà nei castelli di Giulietta e Romeo a Montecchio Maggiore. Dove, oltre al pranzo ed alle foto di rito con la consegna dei riconoscimenti per darsi appuntamento all’edizione del 2025.

Info nel sito www.historic.it

Filippi Diego Responsabile Biblioteca Pubbliche relazioni/Stampa Historic Club Schio