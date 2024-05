Historic Club Schio: il raduno culturale “Historic nel Medioevo”

Domenica 26 maggio, si è tenuta la 21^ edizione del raduno culturale con autoveicoli d’epoca “Historic nel Medioevo”, organizzato dall’Historic Club Schio per scoprire i segreti custoditi tra i colli Euganei e che ha coinvolto ben 40 veicoli d’epoca.

Siamo stati onorati della partecipazione all’evento di alcuni soci del Veteran Car Club di Padova che si sono uniti nel segno dell’amicizia e stima che lega i vari club di autoveicoli d’epoca.

Gli appassionati di auto d’epoca, della storia, del nostro territorio e della cultura si sono dati appuntamento di prima mattina alla villa Frassinelle di Rovolon, per una visita del parco e delle grotte (artificiali) di spettacolare bellezza.

Dopo la visita del parco, persone e vetture hanno sgranchito giunture e meccaniche ammirando la magia dei colli percorrendo una ventina di chilometri con meta finale la storica distilleria Luxardo 1821, celebrata per il Maraschino Excelsior.

Qui i partecipanti hanno visitato il museo, caratterizzato da una architettura vocativa ed innovativa che rende lustro all’opera del fondatore Girolamo Luxardo e dei suoi eredi. Nonché spunto di riflessione per la storia per gli italiani sopravvissuti e fuggiti dalla Dalmazia dopo l’armistizio del 1943.

Non sono mancati gli acquisti dei liquori da gustare a casa in un clima di contemplazione dei sapori e di riflessione sul “made in Veneto”. Mai abbastanza valorizzato.

Villa Selvatico

Ricordando che l’Historic Club Schio è partner del programma Corporate Donor del FAI (Fondo Ambiente Italiano), anche quest’anno si è deciso di visitare un bene culturale che avesse connessione con il mondo Medioevale, ovvero la Villa Selvatico di Battaglia Terme.

Dapprima, nelle barchesse della villa, si è pranzato a buffet, in seguito con un percorso “dantesco” che si sviluppa nel giardino, si è seguita la passeggiata che conduce, dalla “Selva Oscura” del giardino fino al “Paradiso”, sviluppandosi da spazi in ombra fino alla scalinata che collega la villa – “ E quindi uscimmo a riveder le stelle” – .

Villa Selvatico si erge magnifica in luoghi che nel Medioevo furono frequentati dai più grandi artisti delle lettere e dell’arte. Oggi il complesso visitabile, vede la villa seicentesca con il giardino Ottocentesco.

Dopo le fotografie di gruppo, tutti i partecipanti si sono dati appuntamento ai prossimi raduni del club, sempre dedicati a scoprire la storia, il territorio e le bellezze della natura e realizzate dalla mente e dalla mano dell’uomo, così come sono testimonianza di un analogico passato, le vetture d’epoca.

Filippi Diego

Responsabile Biblioteca Pubbliche relazioni/Stampa Historic Club Schio