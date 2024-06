Ferrari Cavalcade 2024 a Bassano: modifiche alla viabilità

Ferrari Cavalcade 2024: viabilità, raccolta rifiuti, occupazione di suolo pubblico e rimozione plateatici

Farà tappa a Bassano del Grappa mercoledì 3 luglio la manifestazione “Ferrari Cavalcade 2024”. Un raduno turistico itinerante di veicoli Ferrari. Si prevede la sosta di circa 125 autovetture in piazza Garibaldi e piazza Libertà tra le ore 13.00 e le ore 16.30 circa. Pranzo sul Ponte degli Alpini per i partecipanti.

“Ferrari Cavalcade 2024”

Per questa occasione sono previste le seguenti modifiche alla viabilità in centro storico:

divieto di sosta con rimozione dei veicoli e divieto di circolazione, anche ai residenti del centro storico e ai titolari di permesso per l’accesso alla ZTL, nonché ai veicoli predisposti al servizio dei disabili, dalle ore 12.00 alle ore 16.30 circa, in piazza Garibaldi, piazza Libertà, via Bellavitis (tronco est) e via San Bassiano;

soppressione degli stalli riservati ai taxi e al carico/scarico merci in piazza Libertà dalle ore 12.00 alle ore 16.30 circa;

apertura del pilomat di accesso a piazza Castello dalle ore 09.00 alle ore 16.30 circa per consentire il transito e la sosta dei veicoli al seguito della manifestazione (organizzatori, mezzi tecnici e scorta della Polizia Stradale);

divieto di sosta con rimozione dei veicoli sugli stalli di sosta lungo la facciata di Palazzo Bonaguro, in via Angarano 77, dalle ore 09.00 alle ore 16.30 circa;

temporanea inversione del senso di marcia su via Roma dalle ore 13 alle ore 16.30 circa.

Il transito veicolare sarà consentito esclusivamente

ai veicoli addetti all’allestimento delle strutture della manifestazione,

ai veicoli partecipanti all’evento, a

lle Forze di Polizia e di Pubblico Soccorso.

Sempre nella giornata di mercoledì 3 luglio,

l’orario di esposizione di carta e cartone da parte delle utenze non domestiche (attività economiche) di piazza Libertà, via San Bassiano e piazza Garibaldi, sarà anticipato tra le ore 11.00 e le ore 11.30 per consentire lo svolgimento del servizio di raccolta differenziata da parte di Etra spa entro le ore 12.00.

Nella stessa giornata, infine, è prevista la sospensione della concessione di suolo pubblico ad uso plateatico dalle ore 7.00 alle ore 19.00. I locali pubblici saranno tenuti a rimuovere, entro l’orario di inizio di tale sospensione tutti gli arredi e gli ingombri presenti su suolo pubblico in piazza Garibaldi e piazza Libertà. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Servizio Tributi – Ufficio unico per le occupazioni ai numeri 0424/519341 -293 -343.

Bassano del Grappa, 27 giugno 2024

Comune di Bassano del Grappa

Servizi di Staff – Ufficio Stampa