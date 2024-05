Dal Pozzo Group: garage di design al Mugello

Il marchio di garage di lusso di Dal Pozzo Group, storico nome associato al living e interior design italiano, presenta insieme a Reparto Corse RAM e Ineco un concept unico di garage progettato dal designer internazionale Marc Sadler

Design e passione per i motori si incontrano a bordo pista. Debox, la divisione dedicata al garage di design di Dal Pozzo Group, gruppo comprendente il marchio storico dell’interior design italiano AD Dal Pozzo, insieme a Reparto Corse RAM e Ineco, ha presentato al campionato Ferrari Challenge Europe (Autodromo Internazionale del Mugello, 2-5 maggio 2024) un concept unico di garage di design, offrendo un’esperienza indimenticabile all’insegna dello stile e della passione per la velocità.

ACCIAIO E GEOMETRIE FIRMATE MARC SADLER

Lo spazio Debox al Mugello è stato progettato da Marc Sadler, designer francese di fama internazionale, 4 volte vincitore del Compasso d’Oro e con un posto nella collezione permanente del MOMA di New York e del Beaubourg di Parigi. Il progetto realizzato in acciaio sagomato a freddo e con materiali innovativi, dalle linee eleganti e geometriche, è sia vetrina di lusso che permette di ammirare le vetture del Cavallino Rampante sia luogo di incontro informale per i protagonisti della competizione sportiva. Un esempio perfetto di come il design possa coniugarsi con la passione per i motori.

DEBOX CON I PILOTI FERRARI

Al Ferrari Challenge Europe, il progetto Debox sarà visitabile per i piloti del più famoso campionato monomarca al mondo. La sua presenza al Mugello è solo l’inizio di un percorso che vedrà il marchio protagonista di altri eventi dedicati al motorsport. Debox sarà infatti presente al circuito di Le Castellet, in Francia (25-28 luglio), e al Nürburgring, in Germania (5-8 settembre).

IL GARAGE DEI SOGNI

Debox – Architectural Design Garage è la divisione di Dal Pozzo Group dedicata al garage di design e si rivolge a tutti coloro che desiderano trasformare il proprio garage in un ambiente personalizzato nei minimi dettagli, dove custodire i propri gioielli a quattro ruote e vivere la passione per i motori a 360°.

«Il progetto Debox è nato dall’esperienza di AD Dal Pozzo nel settore del living e interior design», afferma l’Architetto Gionata Dal Pozzo, Ceo di Dal Pozzo Group. «Un’abitazione esclusiva merita che ogni suo ambiente sia valorizzato. Il garage è l’anello mancante di una casa perfetta e grazie a Debox può trasformarsi con soluzioni custom-made in un luogo di piacere, coniugando stile, funzionalità e tecnologia».

FOCUS ON

AD Dal Pozzo

AD Dal Pozzo è ilo storico marchio italiano dell’interior design di alta gamma che ha consolidato la proposta di servizi in tutte le fasi del progetto, per offrire un’esperienza che unisce Arte, Arredo e Architettura. L’azienda specializzata nella progettazione di spazi esclusivi e nella distribuzione di soluzioni d’arredo ha sede a Grisignano di Zocco (VI). Dove agli uffici si aggiungono la materioteca dedicata alla ricerca e allo sviluppo dei materiali. Oltre allo studio aziendale di architettura e interior design composto da 10 architetti e uno showroom di 2000 mq.

AD Dal Pozzo è presente, inoltre, a Padova con uno store di oltre 500 mq e con la galleria d’arte. A Milano con lo spazio Ottagono dedicato all’architettura e a Montecarlo con una divisione dedicata al Contract. Nel 2023 AD Dal Pozzo ha registrato un fatturato in crescita. La maggior parte dei ricavi si sviluppa sul mercato nazionale ed europeo. Prestando inoltre particolare attenzione ai clienti di alcuni importanti mercati esteri come Russia, Asia, Medio Oriente e Centro America. A collaborare con AD Dal Pozzo sono oltre 1000 firme dell’arredo, brand italiani e internazionali che hanno fatto la storia.

Tra questi Armani Casa, Cassina, B&B Italia, Minotti, Poltrona Frau, Baxter, Flos, Rimadesio, Molteni &C, Poliform.

Vicenza, 6 maggio 2024

UFFICIO STAMPA AD DAL POZZO | M&PARTNERS

Filippo Nani – Giulia Lucchini – Vicenza