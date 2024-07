Boscoscuro: a Lugo di Vicenza, un successo che toglie il fiato

“Un successo che toglie il fiato: un dominio sportivo che nasce anche da un lavoro progettuale e imprenditoriale veneto. Oggi sul circuito di Assen, in Olanda, le moto venete della Boscoscuro hanno monopolizzato il podio della Moto2. Congratulazioni al team e a Luca Boscoscuro che, dalla carriera di pilota a quella di costruttore, ha fatto della sua passione il suo lavoro.

BOSCOSCURO DOMINA IL PODIO DELLA MOTO2

PRESIDENTE ZAIA, “ORGOGLIO DEL VENETO. CONGRATULAZIONI AL TEAM E A LUCA PER QUESTA VITTORIA, NATA ANCHE DALLA NOSTA TERRA”

Oggi celebra il suo secondo successo stagionale dopo lo storico GP Le Mans, primo podio della storia della Moto2 completamente composto dalle Boscoscuro, dimostrando la grandezza della factory veneta.

Anche oggi ben 3 moto del marchio vicentino si sono imposte sugli avversari confermando l’ambizione, la capacità e l’intraprendenza del suo costruttore, un veneto che ha tutte le carte in regola per percorrere una strada vincente a livello internazionale. Spero di poterlo presto incontrare per un doveroso riconoscimento al team”.

Così il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, celebra il successo odierno in Moto2 delle moto Boscoscuro, la factory di Lugo di Vicenza che compete nei più alti livelli del motociclismo mondiale grazie a ingegneri e tecnici dedicati allo sviluppo della moto da competizione.

Venezia, 30 giugno 2024

