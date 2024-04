Al Rally Benaco Storico scatta il Trofeo Rally ACI Vicenza

Saranno i sette piloti e sei navigatori iscritti al rally veronese i primi conduttori in lizza per l’edizione 2024 della serie organizzata da ACI Vicenza – Rally Benaco Storico.

Si corre tra venerdì 5 e sabato 6 prossimi

Con un paio di settimane più in là rispetto al programma originario, la sesta edizione del Trofeo Rally ACI Vicenza è ai blocchi di partenza. Lo “start” verrà dato in occasione del 2° Rally Benaco Storico in programma a Caprino Veronese nelle giornate di venerdì 5 e sabato 6 aprile.

Automobile Club Vicenza

Scuderia Palladio Historic

Organizzato dall’Automobile Club Vicenza in collaborazione con la Scuderia Palladio Historic, il trofeo riservato ai tesserati presso l’ente berico ha già superato la sessantina di conduttori iscritti, tredici dei quali si spartiranno i punti del primo dei cinque appuntamenti riservati ai partecipanti con le auto storiche.

Sulle prove speciali del Rally Benaco Storico, che ha preso il posto del Campagnolo rinviato a data da destinarsi, sono sette i piloti e sei i navigatori iscritti; in virtù della novità 2024 che prevede l’assegnazione di punti anche per la classifica assoluta, sono due quelli che partono col ruolo di favoriti per puntare al “filotto”.

Sarà quindi sfida a due tra Riccardo Bianco, in gara con una BMW M3 assieme a Matteo Valerio e i vincitori delle edizioni 2020 e 2022 Giorgio Costenaro e Lucia Zambiasi su Ford Sierra Cosworth 4×4 stessa vettura sulla quale correrà il copilota Carlo Vezzaro.

Ambizioni di alta classifica le nutrono anche i fratelli Marco e Mattia Franchin su Alfa Romeo Alfetta GTV 2.0, vettura che vedrà in gara anche Matteo Cegalin e Gilberto Scalco; con la versione GTV6 2.5 va ad iniziare la stagione anche Antonio Regazzo e tra i piloti si contano anche Paolo Marcon su Lancia Fulvia Coupé e Mario Mettifogo con l’Autobianchi A112 Abarth condivisa con Gloria Florio.

Rally Benaco Storico

Il programma del Rally Benaco Storico, che si correrà in abbinamento col Benacvs moderno, prevede le verifiche nella mattinata del 5 aprile a Caprino Veronese, giornata che si concluderà dopo la disputa di una prova speciale nel tardo pomeriggio. Altre cinque prove per un totale di sei e poco più di 51 chilometri cronometrati, sono in programma il giorno successivo. Arrivo, sempre a Caprino Veronese a partire dalle 17.15.

Vicenza, 4 aprile 2024

Immagine di repertorio realizzata da Matteo Pittarel