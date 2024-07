È Pietro Pes di San Vittorio su Opel Kadett GSI assieme a Stefano Cirillo a vincere la gara di casa. Il fratello Enrico chiude terzo e quarto si piazza Di Lauro – Al Golfo dell’Asinara vince il Team Bassano.

Si è chiuso con dei risultati eccellenti il mese di giugno per il Team Bassano. Lo scorso settimana presente in due gare dove gli equipaggi erano impegnati sia con auto storiche, sia moderne.

Rally Storico Golfo dell’Asinara

Al Rally Storico Golfo dell’Asinara dove la scuderia dall’ovale azzurro era presente con tre equipaggi, si è festeggiata la vittoria assoluta conseguita da Pietro Pes di San Vittorio alla guida dell’Opel Kadett GSI condivisa con Stefano Cirillo; chiusa la prima parte di gara in seconda posizione, il duo ha poi preso il comando dalla quinta speciale mantenendolo sino al traguardo di Castelsardo.

Sul podio assoluto oltre a Pietro vi è salito anche il fratello minore Enrico tornato al volante della Peugeot 205 Rallye con la quale, assieme a Nicola Romano, si è piazzato al terzo posto e al secondo di classe, precedendo la debuttante Fiat Ritmo 130 TC che Leopoldo Di Lauro e Giovanni Nuvoli hanno portato al quarto posto nella generale e al primo di classe contribuendo anch’essi alla vittoria del Team Bassano tra le scuderie.

Rally Due Valli

A Verona si è disputato tra sabato e domenica il Rally Due Valli valevole per il Tricolore moderno, gara che Nicola Patuzzo ed Alberto Martini hanno concluso in trentaseiesima posizione utilizzando una Peugeot 208 R5.

Nel prossimo fine settimana si correrà in Piemonte la cronoscalata “Cesana – Sestriere” valevole per il Campionato Italiano Velocità Salita Auto Storiche. Al via della quale saranno Claudio Azzari su Porsche 911 SC e Stefano Carminati con l’Opel Ascona SR 1.9.

