Viva Verdi: due serate imperdibili in piazza dei Signori a Vicenza

Lunedì 22 luglio torna in piazza dei Signori “Viva Verdi”, lo spettacolo di musica lirica ad ingresso libero, giunto quest’anno alla XX^ edizione.

L’iniziativa è presentata dal sindaco Giacomo Possamai, dall’assessore ai grandi eventi Leone Zilio e da Francesco Nicoli, direttore generale di Videomedia S.p.A.

Possamai: un evento popolare per tutti

«Viva Verdi è ormai diventato un grande appuntamento popolare, nel senso più bello del termine – ha esordito il sindaco Possamai -. Un momento di popolo, in cui la città partecipa, vive ed è presente in piazza. Anche chi abitualmente non frequenta l’opera può essere presente in Piazza dei Signori, il salotto più bello della nostra città. Quest’anno sarà un’edizione particolarmente felice e bella, e siamo contenti di farne parte come amministrazione».

Assessore Zilio: musica lirica per tutta la città

L’assessore Zilio ha aggiunto: «È una grande fortuna avere un evento come Viva Verdi in città. Quest’anno ci sarà anche una bellissima iniziativa di accompagnamento al concerto delle 21. Per far vivere alla città la musica lirica, ci saranno cinque spazi musicali che abbiamo individuato, così tutti i cittadini saranno guidati dalla musica verso Piazza dei Signori».

Dettagli del concerto Viva Verdi

Il concerto Viva Verdi, organizzato da Videomedia S.p.A., con il sostegno del Comune di Vicenza e il patrocinio del Consiglio Regionale del Veneto, avrà inizio alle 21.00 e l’ingresso sarà gratuito grazie agli sponsor. Collaborano alla realizzazione dello spettacolo i partner Rangers, Telea, Belluscio Assicurazioni, Detto Ascensori.

Il pubblico è invitato ad arrivare in piazza non oltre le 20.45 per non disturbare le esecuzioni concertistiche. A partire dalle 21:00 si potranno occupare i posti rimasti eventualmente liberi.

Per informazioni: eventi@tvavicenza.it

Programma del concerto

Il Coro e Orchestra di Vicenza e il Coro di Santa Cecilia di Portogruaro, diretti dal maestro Giuliano Fracasso, accompagneranno i diversi momenti dello spettacolo presentato da Sara Pinna. Saranno eseguite le più famose arie di Giuseppe Verdi e di altri importanti compositori. Sul palco si esibiranno anche il soprano Claudia Pavone e il tenore Matteo Roma.

Il concerto non sarà trasmesso in diretta televisiva. La registrazione della XX edizione di “Viva Verdi” andrà in onda su TvA giovedì 25 luglio alle 21.15 e domenica 4 agosto alle 15.30. Su Telechiara sarà possibile rivedere il concerto domenica 18 agosto alle 21.05 e giovedì 24 ottobre alle 21:05. Nei mesi successivi verranno programmate ulteriori repliche.

Eventi musicali nel centro storico

Per celebrare un’edizione così importante, già nel tardo pomeriggio del 22 luglio, dalle ore 18:00, in cinque punti del centro storico di Vicenza si esibiranno gruppi musicali per allietare i passanti e accompagnarli all’inizio del concerto.

In Corso Palladio, nell’atrio di Palazzo Leone Montanari, si esibiranno musicisti di Vicenza Jazz Festival. Nel cortile interno di Palazzo Trissino si potranno apprezzare voce e tastiera della Società del Quartetto. Nel portico di Palazzo Chiericati e accanto alla Cripta della Cattedrale di Vicenza due ensemble di cantanti del Conservatorio Arrigo Pedrollo. In Piazza dei Signori, tra le due colonne, suonerà il pianista Paolo Zanella.

Cabaret dell’Anonima Magnagati

Nell’ottica di ampliare i festeggiamenti per la XX edizione di Viva Verdi, il giorno successivo al concerto lirico in Piazza dei Signori sarà organizzato lo spettacolo cabarettistico musicale del gruppo Anonima Magnagati.

Martedì 23 luglio 2024 la cittadinanza e tutti i telespettatori di TvA e Telechiara potranno godere dell’ironia graffiante, della musica originale, delle parodie, della comicità e della riflessione sociale che da sempre caratterizza il teatro moderno del gruppo Anonima Magnagati.

Composta da Pierandrea “Barbu” Barbujani, Ferruccio “Uccio” Cavallin e Roberto “Batu” Meneguzzo, la formazione porterà nel centro storico di Vicenza il suo teatro moderno, che si fonda sulla tradizione dialettale veneta, la commedia dell’arte e la grande musicalità. I tre comici saranno accompagnati dalla band composta da Silvia Carta, Giuliano Pastore, Alcide Ronzani e Nicola Maranzan e dalle voci del Coro di Vicenza diretti dal Maestro Giuliano Fracasso.

Informazioni utili

Il pubblico è invitato ad arrivare in piazza non oltre le 20.30. A partire dalle 20:20 si potranno occupare i posti rimasti eventualmente liberi.

Lo spettacolo non sarà trasmesso in diretta televisiva. La registrazione di “Becanoti di una notte di mezza estate” andrà in onda su TvA venerdì 26 luglio alle 21.15. TvA è visibile sul digitale terrestre al canale 13, su SKY e TIVUSAT al canale 832. Inoltre, TvA è anche su internet www.tvavicenza.it e ha una propria App per smartphone e tablet. Telechiara è visibile al canale 17 del digitale terrestre, su internet www.telechiara.it e anche sulla propria App. Con il sito di streaming tv è possibile rivedere l’intera programmazione delle emittenti on-demand e, all’interno della sezione spettacoli del sito di TvA, rivivere le melodie di “Viva Verdi”.

Vicenza, 16 luglio 2024

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa